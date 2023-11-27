Стало известно, за сколько лет в Ростовской области можно накопить 1 млн рублей

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
В регионе срок накопления миллиона рублей на пополняемом вкладе составит почти 12 лет. По этому показателю область оказалась на 53 месте в стране.
Рядом с донским регионом в рейтинге находятся Оренбургская и Рязанская области. А первую строчку занимает Чукотский АО с показателем 5 лет. Далее идут Ямало-Ненецкий и Магаданская область.
На последних строчках списка находятся Ингушетия и Чечня, жителям которых придется откладывать около 15 лет до заветной суммы.
Ранее стало известно, что на пенсии и зарплаты повысят в Ростовской области с 1 января 2024 года. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.