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Posted Сегодня, 11:07

Published Сегодня, 11:07

Modified Сегодня, 11:09

Updated Сегодня, 11:09

Жителям Ростовской области придется копить 11 лет на миллионов

Стало известно, за сколько лет в Ростовской области можно накопить 1 млн рублей

27 ноября 2023, 11:07
Фото: Midjourney
Жителям Ростовской области придется копить 11 лет на миллионов

Жителям в Ростовской области нужно работать 11 лет, чтобы накопить 1 млн рублей

В Ростовской области среднестатистическому жителю потребуется более 11 лет, чтобы отложить один миллион рублей, сообщает РИА «Новости».

В регионе срок накопления миллиона рублей на пополняемом вкладе составит почти 12 лет. По этому показателю область оказалась на 53 месте в стране.

Рядом с донским регионом в рейтинге находятся Оренбургская и Рязанская области. А первую строчку занимает Чукотский АО с показателем 5 лет. Далее идут Ямало-Ненецкий и Магаданская область.

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На последних строчках списка находятся Ингушетия и Чечня, жителям которых придется откладывать около 15 лет до заветной суммы.

Ранее стало известно, что на пенсии и зарплаты повысят в Ростовской области с 1 января 2024 года. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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