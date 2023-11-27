«Так страшно было!»: жители Каменского района рассказали о сбитом беспилотнике

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
Modified Сегодня, 07:40
Updated Сегодня, 07:40
Сегодня в 9.30 мск в Каменском районе был сбит беспилотник. Губернатор Василий Голубев сообщил, что жертв среди населения и разрушений в результате инцидента нет.
Жители Каменского района рассказали, что слышали грохот в небе во время работы ПВО.
«Слышали, было громко», «У меня окна задрожали, так страшно было», «Жуткий грохот, думал, это все из-за ветра».
Многих удивило, что беспилотник смогли сбить в бурю. Сегодня в Ростовской области бушует ураганный ветер.
«По такой погоде сбить, ювелиры», «В такое ветрище может что-то летать?» — пишут в социальных сетях.
Напомним, вчера Telegram-каналы сообщали, что в Каменском районе 24 и 25 ноября были обнаружены сбитые беспилотники. Один из них находился в ветках деревьев, неподалеку от города. Другой обнаружили в сельскохозяйственных полях. Власти информацию о беспилотниках официально не подтверждали и не комментировали.