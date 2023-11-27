Топ-5 простых рецептов морковного пирога

Posted Сегодня, 04:07
Published Сегодня, 04:07
Modified Сегодня, 04:07
Updated Сегодня, 04:07
Готовить морковный пирог довольно просто, но мы раскроем самый простой рецепт, чтобы получить очень вкусное блюдо.
Для приготовления по этому рецепту потребуются:
Первым делом нужно смешать все сухие ингредиенты. Возьмите миску, просейте в нее муку, этим вы не только уберете возможный мусор, но и насытите ее кислородом, благодаря чему пирог лучше поднимется при выпечке.
Добавьте также сахар, разрыхлитель и щепотку соли — она сбалансирует вкус пирога. Перемешайте сухие продукты венчиком.
Морковь хорошо помойте с щеткой под проточной водой, затем ее нужно очистить. Натрите ее на средней или мелкой терке в другую миску, влейте к моркови масло и яйца.
На этом этапе нужно смешать обе массы венчиком или лопаткой до однородности. Тесто получится по консистенции как густая сметана.
Возьмите подходящую форму для выпечки, смажьте каплей растительного масла и добавьте в нее тесто. Духовку нужно разогреть до 180 градусов и выпекать от 30 до 40 минут.
Готовность проверьте деревянной палочкой — она выйдет сухой из центра. Готовый пирог выньте из духовки и полностью остудите, только после этого освободите из формы — теплый он очень нежный и может развалиться.
Потребуются следующие ингредиенты:
Вначале смешиваем сахар, соль, растительное масло, яйца, взбиваем все до однородной массы. Процеживаем в смесь муку, порошок для выпечки, добавляем морковь и тщательно замешиваем жидкое тесто.
Выпекаем в предварительно смазанной форме, в разогретой до 170-190 градусов духовке. Время приблизительно 40 минут. Даем остыть и украшаем пудрой из сахара.
Ингредиенты:
Сначала тщательно натираем морковь на мелкой терке, после чего смешиваем муку, какао, сахар, сливки и яйцо. Посыпаем разрыхлителем и добавляем натертую морковь. А далее перемешиваем с помощью венчика или миксера.
Выливаем тесто в предварительно смазанную маслом форму и выпекаем в течение 40 минут при температуре 170 градусов. Затем остужаем.
Готовим глазурь из сливок, сахара и какао на слабом огне в течение 5 минут. Сразу же заливаем ее на пирог.
В результате получается нежная и ароматная выпечка, которая украсит любой праздничный стол.
Ингредиенты:
Для теста смешиваем взбитые яйца с сахаром и щепоткой соли, тертую морковь, ванилин, муку, цедру, масло и разрыхлитель. Выпекаем в духовке 25-30 минут при температуре 180 градусов.
Для прослойки взбиваем сметану, творог и сахар, охлаждаем в холодильнике.
Остывший корж разрезаем и добавляем начинку, верх можно украсить по своему вкусу.
У пирога получается нежная консистенция и приятное послевкусие, что особенно понравится детям.
Для приготовления потребуются:
Курагу залейте немного теплой водой и оставьте на час. Если нужно побыстрее, то можно залить кипятком на 5 минут, но в этом случае она потеряет часть своего вкуса. После этого нужно нарезать курагу.
На следующем шаге нужно очистить морковь и нарезать небольшими кубиками, а после положить ее в кастрюлю вместе с курагой. Добавьте половину сливок и масло, тушите на слабом огне примерно 20 минут до тех пор, пока морковь не станет мягкой.
Затем добавьте в кастрюлю с курагой и морковью сухари и измельчите все с помощью мясорубки или блендера.
Отделите желтки от белков яиц. Взбейте белки со щепоткой соли до пышной пены. И добавьте крахмал, после чего продолжайте взбивать до появления пены. Разотрите желтки с сахаром до однородности.
Добавьте подготовленные желтки и оставшиеся сливки в кастрюлю с морковным кремом. Хорошо перемешайте до однородности, затем очень аккуратно добавьте взбитые белки, аккуратно перемешивая движениями сверху вниз.
Выложите полученную массу в предварительно смазанные маслом порционные формы или одну большую форму и запекайте в разогретой до 180 градусов духовке до золотистого цвета.
Время выпекания будет зависеть от размера формы и может составлять от 25 до 40 минут.
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