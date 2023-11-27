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Posted Сегодня, 04:07

Published Сегодня, 04:07

Modified Сегодня, 04:07

Updated Сегодня, 04:07

Топ-5 простых рецептов морковного пирога

Топ-5 простых рецептов морковного пирога

27 ноября 2023, 04:07
Фото: rostovgazeta.ru
Топ-5 простых рецептов морковного пирога
Многие россияне любят морковный пирог, который довольно просто испечь. Раскрываем простые рецепты приготовления этого блюда.

Готовить морковный пирог довольно просто, но мы раскроем самый простой рецепт, чтобы получить очень вкусное блюдо.

Морковный пирог в духовке простой

Для приготовления по этому рецепту потребуются:

  1. Морковь 250 граммов;
  2. Яйца 2 штуки;
  3. Сахар 100 граммов;
  4. Пшеничная мука 80 граммов;
  5. Растительное масло 30 граммов;
  6. Разрыхлитель 10 граммов;
  7. Соль (щепотка);

Первым делом нужно смешать все сухие ингредиенты. Возьмите миску, просейте в нее муку, этим вы не только уберете возможный мусор, но и насытите ее кислородом, благодаря чему пирог лучше поднимется при выпечке.

Добавьте также сахар, разрыхлитель и щепотку соли — она сбалансирует вкус пирога. Перемешайте сухие продукты венчиком.

Морковь хорошо помойте с щеткой под проточной водой, затем ее нужно очистить. Натрите ее на средней или мелкой терке в другую миску, влейте к моркови масло и яйца.

На этом этапе нужно смешать обе массы венчиком или лопаткой до однородности. Тесто получится по консистенции как густая сметана.

Возьмите подходящую форму для выпечки, смажьте каплей растительного масла и добавьте в нее тесто. Духовку нужно разогреть до 180 градусов и выпекать от 30 до 40 минут.

Готовность проверьте деревянной палочкой — она выйдет сухой из центра. Готовый пирог выньте из духовки и полностью остудите, только после этого освободите из формы — теплый он очень нежный и может развалиться.

Классический морковный пирог

Потребуются следующие ингредиенты:

  • Пшеничная мука и сахар — по 1 чашке;
  • Сахар-песок — 3-4 столовые ложки;
  • Морковь натертая — 500 граммов;
  • Куриные яйца — 3-4 штуки;
  • Соль;
  • Растительное масло — половина чашки;

Вначале смешиваем сахар, соль, растительное масло, яйца, взбиваем все до однородной массы. Процеживаем в смесь муку, порошок для выпечки, добавляем морковь и тщательно замешиваем жидкое тесто.

Выпекаем в предварительно смазанной форме, в разогретой до 170-190 градусов духовке. Время приблизительно 40 минут. Даем остыть и украшаем пудрой из сахара.

Фото: rostovgazeta.ru

Шоколадный морковный пирог

Ингредиенты:

  1. сахар — 1 кружка;
  2. какао-порошок, сливки — по 2 ложки;
  3. яйцо — 1 штука;
  4. морковь — 2 штуки;
  5. пшеничная мука — 1 кружка;
  6. разрыхлитель — 1 чайная ложка;
  7. для глазури: сливки, какао, сахар — по 2 ложки.

Сначала тщательно натираем морковь на мелкой терке, после чего смешиваем муку, какао, сахар, сливки и яйцо. Посыпаем разрыхлителем и добавляем натертую морковь. А далее перемешиваем с помощью венчика или миксера.

Выливаем тесто в предварительно смазанную маслом форму и выпекаем в течение 40 минут при температуре 170 градусов. Затем остужаем.

Готовим глазурь из сливок, сахара и какао на слабом огне в течение 5 минут. Сразу же заливаем ее на пирог.

В результате получается нежная и ароматная выпечка, которая украсит любой праздничный стол.

Шоколадный морковный пирогШоколадный морковный пирог
Шоколадный морковный пирог
Фото: 1MI

Простой рецепт морковного пирога с творожной начинкой в духовке

Ингредиенты:

  1. Сахар — полстакана;
  2. Растительное масло — одна столовая ложка;
  3. Яйцо — три штуки;
  4. Тёртая морковь — один стакан;
  5. Мука — один стакан;
  6. Разрыхлитель — половина чайной ложки;
  7. Немного соли;
  8. Половина цедры лимона;
  9. Для начинки: сахар — половина столовой ложки, сметана — сто грамм, творог — двести граммов.

Для теста смешиваем взбитые яйца с сахаром и щепоткой соли, тертую морковь, ванилин, муку, цедру, масло и разрыхлитель. Выпекаем в духовке 25-30 минут при температуре 180 градусов.

Для прослойки взбиваем сметану, творог и сахар, охлаждаем в холодильнике.
Остывший корж разрезаем и добавляем начинку, верх можно украсить по своему вкусу.

У пирога получается нежная консистенция и приятное послевкусие, что особенно понравится детям.

Простой рецепт морковного пирога с творожной начинкой в духовкеПростой рецепт морковного пирога с творожной начинкой в духовке
Простой рецепт морковного пирога с творожной начинкой в духовке
Фото: rostovgazeta.ru

Морковная запеканка с курагой

Для приготовления потребуются:

  1. морковь — 1 килограмм
  2. курага — 100 граммов
  3. яйцо куриное — 4 штуки;
  4. сливки жирностью 10–20% — 200 миллилитров;
  5. вкусные молотые сухари — 4 столовые ложки;
  6. сливочное масло плюс еще немного для смазывания — 2 столовые ложки;
  7. сахар — 1 столовые ложки;
  8. кукурузный крахмал — 1 столовые ложки;
  9. соль;
  10. сметана для подачи.
Морковная запеканка с курагойМорковная запеканка с курагой
Морковная запеканка с курагой
Фото: Pxhere

Курагу залейте немного теплой водой и оставьте на час. Если нужно побыстрее, то можно залить кипятком на 5 минут, но в этом случае она потеряет часть своего вкуса. После этого нужно нарезать курагу.

На следующем шаге нужно очистить морковь и нарезать небольшими кубиками, а после положить ее в кастрюлю вместе с курагой. Добавьте половину сливок и масло, тушите на слабом огне примерно 20 минут до тех пор, пока морковь не станет мягкой.

Затем добавьте в кастрюлю с курагой и морковью сухари и измельчите все с помощью мясорубки или блендера.

Отделите желтки от белков яиц. Взбейте белки со щепоткой соли до пышной пены. И добавьте крахмал, после чего продолжайте взбивать до появления пены. Разотрите желтки с сахаром до однородности.

Добавьте подготовленные желтки и оставшиеся сливки в кастрюлю с морковным кремом. Хорошо перемешайте до однородности, затем очень аккуратно добавьте взбитые белки, аккуратно перемешивая движениями сверху вниз.

Выложите полученную массу в предварительно смазанные маслом порционные формы или одну большую форму и запекайте в разогретой до 180 градусов духовке до золотистого цвета.

Время выпекания будет зависеть от размера формы и может составлять от 25 до 40 минут.

Ранее был рассекречен рецепт самого знаменитого тыквенного супа.

#Общество#Илья Протвинов#Еда#Рецепты#Выпечка#Морковный пирог#Десерты#Пироги
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