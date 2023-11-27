«Центр циклона уже прошел»: сильный ветер в Ростовской области затихнет к вечеру

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
Напомним, что ураганный ветер в Ростовской области натворил уже много дел. В частности, на проезжей части улицы Каширской в Ростове из-за ветра между двух домов провисли провода на столбах уличного освещения. Дома на Чкаловском и Сельмаше вовсе остались без света.
Климатолог разъясняет, что сильный ветер обусловлен быстрым темпом движения средиземноморского циклона.
«Ничего страшного в этом нет. Просто циклон проходит с большой скоростью перемещения — 60-70 километров в час. Но центр его уже прошел, поэтому, вероятно, к вечеру ветер начнет стихать», — отмечает Александр Иошпа.
Спикер подчеркивает, что такие циклоны, которые выходят к нам с юга, юго-запада и юго-востока, принято называть южными.
Частота их проявления в Ростовской области становится достаточно частой. Единственное, что повторяется не часто — это столь большая скорость перемещения. На это оказывает влияние циркуляция атмосферы.
Ранее RostovGazeta сообщала, что из-за неблагоприятной погоды оказались подтопленными несколько территорий. Хуже всего ситуация обстоит в Ростове-на-Дону, Азове, Таганроге, Азовском, Мясниковском и Неклиновском районах. Для эвакуации населения подготовлено 116 пунктов временного размещения.