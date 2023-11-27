«Центр циклона уже прошел»: сильный ветер в Ростовской области затихнет к вечеру

Напомним, что ураганный ветер в Ростовской области натворил уже много дел. В частности, на проезжей части улицы Каширской в Ростове из-за ветра между двух домов провисли провода на столбах уличного освещения. Дома на Чкаловском и Сельмаше вовсе остались без света.