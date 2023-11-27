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Published Сегодня, 10:03

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Updated Сегодня, 10:05

«Центр циклона уже прошел»: сильный ветер в Ростовской области затихнет к вечеру

«Центр циклона уже прошел»: сильный ветер в Ростовской области затихнет к вечеру

27 ноября 2023, 10:03
Фото: ДПЧС по РО
«Центр циклона уже прошел»: сильный ветер в Ростовской области затихнет к вечеру

Климатолог Иошпа рассказал, когда стихнет сильный ветер в Ростовской области

Сильный ветер в Ростовской области затихнет, вероятно, уже к вечеру 27 ноября, поскольку центр средиземноморского циклона уже прошел, сообщил RostovGazeta климатолог ЮФУ Александр Иошпа.

Напомним, что ураганный ветер в Ростовской области натворил уже много дел. В частности, на проезжей части улицы Каширской в Ростове из-за ветра между двух домов провисли провода на столбах уличного освещения. Дома на Чкаловском и Сельмаше вовсе остались без света.

В Шахтах сильные порывы ветра сорвали покрытие крыши дома. В Гуково ветер валит деревья. На дороге в Ростовской области ветер перевернул фуру. А ростовский фирменный поезд из-за урагана застрял на берегу моря.

Климатолог разъясняет, что сильный ветер обусловлен быстрым темпом движения средиземноморского циклона.

«Ничего страшного в этом нет. Просто циклон проходит с большой скоростью перемещения — 60-70 километров в час. Но центр его уже прошел, поэтому, вероятно, к вечеру ветер начнет стихать», — отмечает Александр Иошпа.

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Климатолог Иошпа рассказал, когда стихнет сильный ветер в Ростовской области
Видео: ДПЧС по РО

Спикер подчеркивает, что такие циклоны, которые выходят к нам с юга, юго-запада и юго-востока, принято называть южными.

Частота их проявления в Ростовской области становится достаточно частой. Единственное, что повторяется не часто — это столь большая скорость перемещения. На это оказывает влияние циркуляция атмосферы.

Ранее RostovGazeta сообщала, что из-за неблагоприятной погоды оказались подтопленными несколько территорий. Хуже всего ситуация обстоит в Ростове-на-Дону, Азове, Таганроге, Азовском, Мясниковском и Неклиновском районах. Для эвакуации населения подготовлено 116 пунктов временного размещения.

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