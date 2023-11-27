rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:24

Published Сегодня, 10:24

Modified Сегодня, 10:26

Updated Сегодня, 10:26

«Тусовка знаков»: ураган в Ростове обрывает провода и шатает светофор

«Тусовка знаков»: ураган в Ростове обрывает провода и шатает светофор

27 ноября 2023, 10:24
Фото: 1MI
«Тусовка знаков»: ураган в Ростове обрывает провода и шатает светофор

В Ростове-на-Дону ураган оборвал провода с дорожными знаками 27 ноября

В Ростове-на-Дону из-за сильных порывов ветра оборвались провода, на которых висели знаки дорожного движения, сообщили местные жители в соцсетях.

Напомним, что ураганный ветер успел повалить несколько деревьев в Ростове, а в регионе в целом непогода привела к подтоплению территорий. В Шахтах ветер сорвал крышу пятиэтажного дома и опрокинул на дорогу.

В донской столице стихия продолжает разрушать слабозакрепленные конструкции и обрывает провода, из-за чего дорожные знаки болтаются на ветру.

Ураганный ветер не щадит балконы и лоджии в Таганроге
Узнать подробнее
В Ростове-на-Дону ураган оборвал провода с дорожными знаками 27 ноября
Видео: ТГ Это Ростов

«Тусовка знаков на Красноармейской и Ворошиловском. Провода порвались из-за сильного ветра, светофор еле стоит», — написал автор и показал шатающийся регулировщик дорожного движения.

Добавим, что глава Гидрометцентра Вильфанд сообщил, когда стихнет ветер в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

Пока же несколько городов в донском регионе остаются без электричества из-за бури.

Читайте также:
Фоторепортаж: появились новые кадры последствий урагана в Ростове 27 ноябряУраганный ветер не щадит балконы и лоджии в ТаганрогеФуру сдуло на дороге в Ростовской области из-за урагана
#Видео#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Дорога#Шахты#Ветер#Дом#Деревья#Крыша#Ураган#Светофор#Ростов#Гидрометцентр#Ворошиловский#Красноармейская#Подтопление#Провода
Подпишитесь
Глава Гидрометцентра Вильфанд сообщил, когда стихнет ветер в Ростовской области
Сегодня, 08:59
В Минобороны рассказали, куда целился беспилотник, сбитый в Ростовской области
Сегодня, 08:30
Фуру сдуло на дороге в Ростовской области из-за урагана
Сегодня, 08:25
Эвакуация началась в Ростовской области из-за подтоплений 27 ноября
Сегодня, 08:15
«Так страшно было!»: жители Каменского района рассказали о сбитом беспилотнике
Сегодня, 07:38
Крыша пятиэтажки рухнула на дорогу и провода в Ростовской области
Сегодня, 07:36