«Тусовка знаков»: ураган в Ростове обрывает провода и шатает светофор

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
Напомним, что ураганный ветер успел повалить несколько деревьев в Ростове, а в регионе в целом непогода привела к подтоплению территорий. В Шахтах ветер сорвал крышу пятиэтажного дома и опрокинул на дорогу.
В донской столице стихия продолжает разрушать слабозакрепленные конструкции и обрывает провода, из-за чего дорожные знаки болтаются на ветру.
«Тусовка знаков на Красноармейской и Ворошиловском. Провода порвались из-за сильного ветра, светофор еле стоит», — написал автор и показал шатающийся регулировщик дорожного движения.
Добавим, что глава Гидрометцентра Вильфанд сообщил, когда стихнет ветер в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.
Пока же несколько городов в донском регионе остаются без электричества из-за бури.