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Улицы начало топить в Азовском районе после урагана

Улицы начало топить в Азовском районе после урагана

27 ноября 2023, 06:54
Фото: ДПЧС по РО
Улицы начало топить в Азовском районе после урагана
В Азовском районе Ростовской области под воду начали уходить улицы из-за неблагоприятной погоды, сообщили очевидцы в соцсетях.

Причиной стал сильный ветер, который нагнал воду с местных водоемов и она стала топить территории. По словам местных жителей, подтопления довольно серьезные из-за поднявшегося уровня воды.

По информации регионального УГИБДД, из-за нагона воды ветром из Таганрогского залива с 7 утра ограничили движение в этом районе. В частности, речь идет о дороге Азов — Ейск, между Кагальником и Займообрывом.

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Отмечается, что объехать закрытые участки можно через другие населенные пункты.

Добавим, что из-за сильного ветра в Гуково и Ростове попадали деревья, а в Таганроге часть школ перевели на дистанционное обучение.

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