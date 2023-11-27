Улицы начало топить в Азовском районе после урагана

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
Modified Сегодня, 06:56
Updated Сегодня, 06:56
Причиной стал сильный ветер, который нагнал воду с местных водоемов и она стала топить территории. По словам местных жителей, подтопления довольно серьезные из-за поднявшегося уровня воды.
По информации регионального УГИБДД, из-за нагона воды ветром из Таганрогского залива с 7 утра ограничили движение в этом районе. В частности, речь идет о дороге Азов — Ейск, между Кагальником и Займообрывом.
Отмечается, что объехать закрытые участки можно через другие населенные пункты.
Добавим, что из-за сильного ветра в Гуково и Ростове попадали деревья, а в Таганроге часть школ перевели на дистанционное обучение.