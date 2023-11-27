rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:20

Published Сегодня, 11:20

Modified Сегодня, 11:22

Updated Сегодня, 11:22

Урбанист объяснил, когда проезд в общественном транспорте в Ростове подорожает еще

Урбанист предупредил о новом подорожании проезда в Ростове

27 ноября 2023, 11:20
Фото: Midjourney
Урбанист объяснил, когда проезд в общественном транспорте в Ростове подорожает еще
Реклама. Проезд в общественном транспорте в Ростове. Тарифы на проезд в Ростове. Автобусы в Ростове. Трамваи в Ростове. Льготы на проезд в Ростове. .

Урбанист Зайцев предупредил о новом подорожании проезда в Ростове

В изменении тарифов на проезд в общественном транспорте Ростов нередко повторяет за Краснодаром, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский блогер-урбанист Артемий Зайцев

Артемий Зайцев еще до недавнего роста цен на проезд в транспорте Ростова предсказал, что он вырастет в цене вскоре после того, как аналогичная ситуация случится в Краснодаре. Так и произошло. Как только в краснодарских автобусах стоимость проезда выросла до 40 рублей, власти в Ростове тоже подняли тариф до 39 рублей.

Проезд в общественном транспорте в Ростове-на-Дону подорожал с 25 ноября
Узнать подробнее

«И в следующий раз, думаю, у нас поднимут тарифы, как только подорожает проезд в Краснодаре», — уверен эксперт.

Урбанист добавляет, что большие изменения по маршрутам и тарифам в Ростове произойдут в 2027–2028 годах, когда запустят новый трамвай.

Ранее сообщалось, что с 25 ноября в Ростове за пользованием автобусом горожанам придется отдать 39 рублей наличными и 36 рублей при оплате картой. Выгодней всего будет расплатиться транспортной картой, по ней проезд обойдется в 34 рубля.

Такую же сумму, вне зависимости от способа оплаты, теперь придется отдать за проезд в троллейбусе или трамвае. Власти уточнили, что скидки на проезд для льготных категорий граждан, включая школьников и пенсионеров, сохранятся и составят 50% от стоимости проезда.

Читайте также:
Стало известно, как изменится стоимость проезда для льготников в РостовеДорожные ограничения ввели в Ростовской области из-за штормаМощный шторм накроет Ростовскую область 27 ноября
#Общество#Эксклюзив#Анна Ивченко#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Общественный транспорт#Транспорт#Проезд#Тарифы на проезд#Плата за проезд#Проезд в Ростове#Цены на проезд
Подпишитесь
Глава Гидрометцентра Вильфанд сообщил, когда стихнет ветер в Ростовской области
Сегодня, 08:59
В Минобороны рассказали, куда целился беспилотник, сбитый в Ростовской области
Сегодня, 08:30
Фуру сдуло на дороге в Ростовской области из-за урагана
Сегодня, 08:25
Эвакуация началась в Ростовской области из-за подтоплений 27 ноября
Сегодня, 08:15
«Так страшно было!»: жители Каменского района рассказали о сбитом беспилотнике
Сегодня, 07:38
Крыша пятиэтажки рухнула на дорогу и провода в Ростовской области
Сегодня, 07:36