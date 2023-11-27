Урбанист предупредил о новом подорожании проезда в Ростове

Артемий Зайцев еще до недавнего роста цен на проезд в транспорте Ростова предсказал, что он вырастет в цене вскоре после того, как аналогичная ситуация случится в Краснодаре. Так и произошло. Как только в краснодарских автобусах стоимость проезда выросла до 40 рублей, власти в Ростове тоже подняли тариф до 39 рублей.