Урбанист предупредил о новом подорожании проезда в Ростове

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
Артемий Зайцев еще до недавнего роста цен на проезд в транспорте Ростова предсказал, что он вырастет в цене вскоре после того, как аналогичная ситуация случится в Краснодаре. Так и произошло. Как только в краснодарских автобусах стоимость проезда выросла до 40 рублей, власти в Ростове тоже подняли тариф до 39 рублей.
«И в следующий раз, думаю, у нас поднимут тарифы, как только подорожает проезд в Краснодаре», — уверен эксперт.
Урбанист добавляет, что большие изменения по маршрутам и тарифам в Ростове произойдут в 2027–2028 годах, когда запустят новый трамвай.
Ранее сообщалось, что с 25 ноября в Ростове за пользованием автобусом горожанам придется отдать 39 рублей наличными и 36 рублей при оплате картой. Выгодней всего будет расплатиться транспортной картой, по ней проезд обойдется в 34 рубля.
Такую же сумму, вне зависимости от способа оплаты, теперь придется отдать за проезд в троллейбусе или трамвае. Власти уточнили, что скидки на проезд для льготных категорий граждан, включая школьников и пенсионеров, сохранятся и составят 50% от стоимости проезда.