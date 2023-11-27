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Updated Сегодня, 16:27

В деле экс-главы ростовского бюро медсоцэкспертизы вскрылись новые эпизоды

В деле экс-главы ростовского бюро медсоцэкспертизы вскрылись новые эпизоды

27 ноября 2023, 16:25
Фото: 1MI
В деле экс-главы ростовского бюро медсоцэкспертизы вскрылись новые эпизоды
Экс-руководителя филиала бюро медико-социальной экспертизы по Ростовской области Бориса Котова признали виновным в получении трех взяток, об этом сообщили донские СМИ.

Портал «Коммерсантъ» со ссылкой на Гуковский городской суд Ростовской области объявил, что бывшему руководителю филиала №30 ФГУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Ростовской области» Борису Котову добавили в срок еще три эпизода коррупции.

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По данным издания, в общей сложности Бориса Котова признали виновным в получении 302 взяток и 1,79 тысячи эпизодах коррупции, благодаря чему срок пребывания мужчины в колонии общего режима увеличился до восьми лет и четырех месяцев заключения.

Напомним, Котов и его знакомый эксперт по медико-социальной экспертизе Андрей Домашенко занимались выдачей справок об инвалидности за денежные вознаграждения.

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