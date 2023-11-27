В Минобороны рассказали, куда целился беспилотник, сбитый в Ростовской области

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
Modified Сегодня, 08:32
Updated Сегодня, 08:32
Сегодня в 9.30 мск силы ПВО уничтожили в небе над Каменским районом Ростовской области беспилотник. Уточняется, что он относился к БПЛА самолетного типа.
В Минобороны заявили, что целью дрона были наземный объекты на территории РФ. Эту атаку ВСУ в военном ведомстве назвали «террористической».
Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев, комментируя инцидент, заявил, что жертв среди населения, а также разрушений в регионе нет. Он поблагодарил военных за оперативную работу.
Напомним, вчера Telegram-каналы сообщали, что в Каменском районе 24 и 25 ноября были обнаружены сбитые беспилотники. Один из них находился в ветках деревьев, неподалеку от города. Другой обнаружили в сельскохозяйственных полях. Власти информацию о беспилотниках официально не подтверждали и не комментировали.