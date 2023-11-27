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В Минобороны заявили, что могло быть целью атаки дрона ВСУ в Ростовской области

В Минобороны рассказали, куда целился беспилотник, сбитый в Ростовской области

27 ноября 2023, 08:30
Фото: 1MI
В Минобороны заявили, что могло быть целью атаки дрона ВСУ в Ростовской области
Силы ПВО сегодня утром сбили беспилотник в Ростовской области, сообщили в министерстве обороны РФ.
Сюжет
СВО

Сегодня в 9.30 мск силы ПВО уничтожили в небе над Каменским районом Ростовской области беспилотник. Уточняется, что он относился к БПЛА самолетного типа.

Стало известно, каким беспилотником пытались атаковать Ростовскую область
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В Минобороны заявили, что целью дрона были наземный объекты на территории РФ. Эту атаку ВСУ в военном ведомстве назвали «террористической».

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев, комментируя инцидент, заявил, что жертв среди населения, а также разрушений в регионе нет. Он поблагодарил военных за оперативную работу.

Напомним, вчера Telegram-каналы сообщали, что в Каменском районе 24 и 25 ноября были обнаружены сбитые беспилотники. Один из них находился в ветках деревьев, неподалеку от города. Другой обнаружили в сельскохозяйственных полях. Власти информацию о беспилотниках официально не подтверждали и не комментировали.

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