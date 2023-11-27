В Ростове будут судить «черных риэлторов», присвоивших квартиры мертвецов

Posted Сегодня, 14:04
Published Сегодня, 14:04
Modified Сегодня, 14:06
Updated Сегодня, 14:06
В понедельник, 27 ноября, стало известно, что в суд направили уголовное дело о мошенничестве с квартирами, Дело возбудили против пяти дончан, обвиняемых в мошенничестве.
Следователи рассказали, что с весны 2016 года до октября 2020 года в Ростове подозреваемые мошенническим путем завладели 10 квартирами, которые принадлежали умершим ростовчанам без семьи и родственников.
Для оформления права собственности фигуранты подделали документы и передали их в управление Росреестра по Ростовской области, что позволило им стать владельцами недвижимости. Ущерб составил более 23 миллионов рублей.
В настоящий момент дело направили в Ленинский районный суд Ростова, где его рассмотрят по существу.
Ранее члены банды черных риэлторов из Ростова получили от четырех до шести лет колонии за махинации с квартирами.