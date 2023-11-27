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Posted Сегодня, 14:04

Published Сегодня, 14:04

Modified Сегодня, 14:06

Updated Сегодня, 14:06

В Ростове будут судить «черных риэлторов», присвоивших квартиры мертвецов

В Ростове будут судить «черных риэлторов», присвоивших квартиры мертвецов

27 ноября 2023, 14:04
Фото: Midjourney
В Ростове будут судить «черных риэлторов», присвоивших квартиры мертвецов
В Ростове группа «черных риэлторов» завладела 10 квартирами мертвецов общей стоимостью более 23 миллионов рублей, об этом сообщили в пресс-службе донской прокуратуры.

В понедельник, 27 ноября, стало известно, что в суд направили уголовное дело о мошенничестве с квартирами, Дело возбудили против пяти дончан, обвиняемых в мошенничестве.

Следователи рассказали, что с весны 2016 года до октября 2020 года в Ростове подозреваемые мошенническим путем завладели 10 квартирами, которые принадлежали умершим ростовчанам без семьи и родственников.

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Для оформления права собственности фигуранты подделали документы и передали их в управление Росреестра по Ростовской области, что позволило им стать владельцами недвижимости. Ущерб составил более 23 миллионов рублей.

В настоящий момент дело направили в Ленинский районный суд Ростова, где его рассмотрят по существу.

Ранее члены банды черных риэлторов из Ростова получили от четырех до шести лет колонии за махинации с квартирами.

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