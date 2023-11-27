В Ростове на расчистку реки Темерник потратят более 165 миллионов рублей

В воскресенье, 26 ноября, ГБУ РО «Управление водохозяйственным комплексом Ростовской области» опубликовало электронный аукцион для поиска подрядчика, который сможет взять на себя работы по расчистке реки Темерник (балки Камышеваха) от впадения балки Жанкина до Верхового водохранилища. Общая протяженность участка работ составит 9,21 километра, на этом отрезке необходимо провести экологическую реабилитацию и оздоровление реки. Стоимость контракта оценили на 165,06 миллиона рублей.