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В Ростове на расчистку реки Темерник потратят более 165 миллионов рублей

В Ростове на расчистку реки Темерник потратят более 165 миллионов рублей

27 ноября 2023, 11:56
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове на расчистку реки Темерник потратят более 165 миллионов рублей
В Ростове выделили на расчистку реки Темерник более 165 миллионов рублей, данные об этом появились на портале закупок.

В воскресенье, 26 ноября, ГБУ РО «Управление водохозяйственным комплексом Ростовской области» опубликовало электронный аукцион для поиска подрядчика, который сможет взять на себя работы по расчистке реки Темерник (балки Камышеваха) от впадения балки Жанкина до Верхового водохранилища. Общая протяженность участка работ составит 9,21 километра, на этом отрезке необходимо провести экологическую реабилитацию и оздоровление реки. Стоимость контракта оценили на 165,06 миллиона рублей.

При этом в документах отмечается, что река была изучена недостаточно, особенно в отношении стокового режима. Последние замеры производили только на одном участке водного поста Ростов-на-Дону «Дом отдыха» с 1955 по 1968 годы.

Фото: Госзакупки

Несмотря на недоисследованность водоема, исполнителям предстоит произвести срезку кустарника, рекультивировать территории для проведения уборки реки, по плану необходимо расчистить русло Темерника и утилизировать донные отложения, после чего произвести благоустройство территорий и компенсационное озеленение.

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Подрядчиков выберут 6 декабря, прием заявок закрывается на день раньше. Контракт необходимо выполнить до 31 декабря 2025 года.

Ранее бизнесмены предложили построить на берегу Темерника бани и кафе.

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