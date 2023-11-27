В Ростове на расчистку реки Темерник потратят более 165 миллионов рублей

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
В воскресенье, 26 ноября, ГБУ РО «Управление водохозяйственным комплексом Ростовской области» опубликовало электронный аукцион для поиска подрядчика, который сможет взять на себя работы по расчистке реки Темерник (балки Камышеваха) от впадения балки Жанкина до Верхового водохранилища. Общая протяженность участка работ составит 9,21 километра, на этом отрезке необходимо провести экологическую реабилитацию и оздоровление реки. Стоимость контракта оценили на 165,06 миллиона рублей.
При этом в документах отмечается, что река была изучена недостаточно, особенно в отношении стокового режима. Последние замеры производили только на одном участке водного поста Ростов-на-Дону «Дом отдыха» с 1955 по 1968 годы.
Несмотря на недоисследованность водоема, исполнителям предстоит произвести срезку кустарника, рекультивировать территории для проведения уборки реки, по плану необходимо расчистить русло Темерника и утилизировать донные отложения, после чего произвести благоустройство территорий и компенсационное озеленение.
Подрядчиков выберут 6 декабря, прием заявок закрывается на день раньше. Контракт необходимо выполнить до 31 декабря 2025 года.
Ранее бизнесмены предложили построить на берегу Темерника бани и кафе.