В Ростовской области из зоны подтопления спасли более 500 дончан

Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 13:21
Updated Сегодня, 13:21
В понедельник, 27 ноября, донские спасатели объявили, что к 15.52 мск из затопленных районов эвакуировали более 500 дончан, 120 из них — дети.
Дончанам напоминают, чтобы получить помощь спасателей им достаточно позвонить по номеру 112. Для эвакуации дончан уже подготовили 116 ПВР, позволяющих разместить более 28,8 тысячи жителей.
«Если спасатели предлагают вам эвакуироваться, не отказывайтесь. Специалисты трезво оценивают сложившуюся обстановку и заботятся о вашей безопасности!», — сказано в сообщении.
Напомним, минувшей ночью на Ростовскую область обрушился ураганный ветер скоростью 33 метра в секунду. Он не только повалил деревья, но оборвал ЛЭП, срывал балконы со зданию и согнал воду в низовья Дона, подвергая опасности местных жителей.