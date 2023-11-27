В Ростовской области из зоны подтопления спасли более 500 дончан

Напомним, минувшей ночью на Ростовскую область обрушился ураганный ветер скоростью 33 метра в секунду. Он не только повалил деревья, но оборвал ЛЭП, срывал балконы со зданию и согнал воду в низовья Дона, подвергая опасности местных жителей.