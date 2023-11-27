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t.me/dpchsro

В Ростовской области из зоны подтопления спасли более 500 дончан

27 ноября 2023, 13:19
Фото: t.me/dpchsro
t.me/dpchsro
В Ростовской области из затопленных районов эвакуировали более 500 человек, об этом сообщили в пресс-службе донского департамента по предупреждению ЧС.

В понедельник, 27 ноября, донские спасатели объявили, что к 15.52 мск из затопленных районов эвакуировали более 500 дончан, 120 из них — дети.

Дончанам напоминают, чтобы получить помощь спасателей им достаточно позвонить по номеру 112. Для эвакуации дончан уже подготовили 116 ПВР, позволяющих разместить более 28,8 тысячи жителей.

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Если спасатели предлагают вам эвакуироваться, не отказывайтесьЕсли спасатели предлагают вам эвакуироваться, не отказывайтесь
Если спасатели предлагают вам эвакуироваться, не отказывайтесь
Фото: t.me/dpchsro

«Если спасатели предлагают вам эвакуироваться, не отказывайтесь. Специалисты трезво оценивают сложившуюся обстановку и заботятся о вашей безопасности!», — сказано в сообщении.

Напомним, минувшей ночью на Ростовскую область обрушился ураганный ветер скоростью 33 метра в секунду. Он не только повалил деревья, но оборвал ЛЭП, срывал балконы со зданию и согнал воду в низовья Дона, подвергая опасности местных жителей.

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