В Ростовской области на две недели изменят движение по М-4 «Дон»

Posted Сегодня, 13:40
Published Сегодня, 13:40
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В понедельник, 27 ноября, представители компании «Автодор» объявили, что будущей ночью на вторник, 28 ноября, планируется изменить схему движения на мосту через Северский Донец в Ростовской области. Изменения коснутся участка на 930-м километре М-4 «Дон».
В течение двух недель по 11 ноября автомобили смогут проехать по этому участка как в северном, так и в южном направлении только по двум полосам — по одной в каждом направлении. Причиной этого назвали реконструкцию дороги.
Автомобилистов призывают быть внимательными и осторожными, а также строго соблюдать ПДД и выбирать безопасную скорость движения.
Ранее дорожные работы создали почти 10-километровую пробку на М-4 «Дон» у города Шахты.