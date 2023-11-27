rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:40

Published Сегодня, 13:40

Modified Сегодня, 13:42

Updated Сегодня, 13:42

В Ростовской области на две недели изменят движение по М-4 «Дон»

В Ростовской области на две недели изменят движение по М-4 «Дон»

27 ноября 2023, 13:40
Фото: Midjourney
В Ростовской области на две недели изменят движение по М-4 «Дон»
В Ростовской области в ночь на 28 ноября изменят схему движения на 930-м километре М-4 «Дон» в Каменске-Шахтинском, об этом сообщили в ГК «Автодор».

В понедельник, 27 ноября, представители компании «Автодор» объявили, что будущей ночью на вторник, 28 ноября, планируется изменить схему движения на мосту через Северский Донец в Ростовской области. Изменения коснутся участка на 930-м километре М-4 «Дон».

В течение двух недель по 11 ноября автомобили смогут проехать по этому участка как в северном, так и в южном направлении только по двум полосам — по одной в каждом направлении. Причиной этого назвали реконструкцию дороги.

Дорожные ограничения ввели в Ростовской области из-за шторма
Узнать подробнее
Изменения коснутся участка на 930-м километре М-4 «Дон».Изменения коснутся участка на 930-м километре М-4 «Дон».
Изменения коснутся участка на 930-м километре М-4 «Дон».
Фото: ТГ канал avtodorgk

Автомобилистов призывают быть внимательными и осторожными, а также строго соблюдать ПДД и выбирать безопасную скорость движения.

Ранее дорожные работы создали почти 10-километровую пробку на М-4 «Дон» у города Шахты.

Читайте также:
Урбанист предупредил о новом подорожании проезда в РостовеКрупная пробка появилась в Ростове-на-Дону из-за ДТП 27 ноябряПроезд на автобусах из Ростова в «Мегу» подорожает с 25 ноября
#Общество#Город#Ростовская область#Надежда Пустяк#Каменск-Шахтинский#Дорожные работы#Транспорт#Последние новости Ростова на сегодня#ПДД#Реконструкция дороги#М-4 «Дон»#Автомобилисты#Северский Донец#Скорость движения#Происшествия#ГК «Автодор»
Подпишитесь
Глава Гидрометцентра Вильфанд сообщил, когда стихнет ветер в Ростовской области
Сегодня, 08:59
В Минобороны рассказали, куда целился беспилотник, сбитый в Ростовской области
Сегодня, 08:30
Фуру сдуло на дороге в Ростовской области из-за урагана
Сегодня, 08:25
Эвакуация началась в Ростовской области из-за подтоплений 27 ноября
Сегодня, 08:15
«Так страшно было!»: жители Каменского района рассказали о сбитом беспилотнике
Сегодня, 07:38
Крыша пятиэтажки рухнула на дорогу и провода в Ростовской области
Сегодня, 07:36