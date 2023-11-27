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Published Сегодня, 15:22

Modified Сегодня, 15:24

Updated Сегодня, 15:24

Около 50 тысяч жителей Ростовской области остаются без света из-за урагана

В Ростовской области под водой остаются 25 населенных пунктов

27 ноября 2023, 15:22
Фото: t.me/dpchsro
Около 50 тысяч жителей Ростовской области остаются без света из-за урагана

Около 50 тысяч жителей Ростовской области остаются без света из-за урагана

В Ростовской области из-за непогоды без света остаются 50 тысяч жителей, об этом сообщил губернатор Василий Голубев.

Напомним, с ночи 27 ноября в Ростовской области продолжает бушевать непогода, из-за которой пришлось эвакуировать отдельные районы и привлечь к работам сотни спасателей.

В своем Telegram-канале губернатор Василий Голубев объявил, что к 18.00 мск покрытыми водой остаются 25 населенных пунктов на территории Ростовской области, в зоне подтоплений также находятся Азов, Таганрог с Азовским и Неклиновским районами.

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К текущему часу подтоплены 1094 дома с более чем 2,9 тысячами придомовых территорий. С последствиями непогоды борются более 580 спасателей, в их распоряжении 252 единицы спецтехники.

«Важно, что на 18.00 специалисты зафиксировали прекращение ветрового нагона, уровень воды стабилизировался, на отдельных участках отмечается его снижение», — добавил губернатор, сообщив, что без света по-прежнему остаются около 50 тысяч дончан.

К восстановлению электроснабжения привлекли около 200 ремонтных бригад, в том числе из Калмыкии и Волгоградской области.

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