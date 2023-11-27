В Ростовской области потратили 600 млн руб на китайские зерновозы

Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
Одно из агропредприятий Ростовской области закупило 50 китайских сцепок седельных тягачей и полуприцепов. Они будут использоваться для транспортировки зерновых культур, семян подсолнечника и шротов между предприятиями группы, а также в порты.
Точная сумма покупки тягачей не известна. Однако один из экспертов оценил траты на китайские зерновозы в 600 миллионов рублей.
Сумма, вероятно, оправдает себя в долгосрочной перспективе. В пресс-службе агрохолдинга отметили, что ранее много тратились на аренду зерновозов. Теперь эти расходы получится снизить, а это в свою очередь отразится и на конечной стоимости продукции.
Ранее стали известны имена самых богатых аграриев Ростовской области.