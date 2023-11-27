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В Ростовской области потратили 600 млн руб на китайские зерновозы

В Ростовской области потратили 600 млн руб на китайские зерновозы

27 ноября 2023, 11:08
Фото: Midjourney
В Ростовской области потратили 600 млн руб на китайские зерновозы
В Ростовской области больше полумиллиарда потратили на покупку 50 китайских зерновозов, пишет «Город N».

Одно из агропредприятий Ростовской области закупило 50 китайских сцепок седельных тягачей и полуприцепов. Они будут использоваться для транспортировки зерновых культур, семян подсолнечника и шротов между предприятиями группы, а также в порты.

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Точная сумма покупки тягачей не известна. Однако один из экспертов оценил траты на китайские зерновозы в 600 миллионов рублей.

Сумма, вероятно, оправдает себя в долгосрочной перспективе. В пресс-службе агрохолдинга отметили, что ранее много тратились на аренду зерновозов. Теперь эти расходы получится снизить, а это в свою очередь отразится и на конечной стоимости продукции.

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