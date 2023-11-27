В Ростовской области потратили 600 млн руб на китайские зерновозы

Сумма, вероятно, оправдает себя в долгосрочной перспективе. В пресс-службе агрохолдинга отметили, что ранее много тратились на аренду зерновозов. Теперь эти расходы получится снизить, а это в свою очередь отразится и на конечной стоимости продукции.