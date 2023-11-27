В Ростовской области сбивают беспилотники и спасают жителей от потопа

Posted Сегодня, 15:38
Published Сегодня, 15:38
Modified Сегодня, 15:47
Updated Сегодня, 15:47
В Ростовской области 11 лет жизни дончан оценили на один миллион рублей. По данным исследования РИА «Новости», обычному жителю потребуется 11 лет работы, чтобы отложить один миллион рублей. При этом на пополняемом вкладе на накопление этой суммы потребуется почти 12 лет. Это обеспечило региону 53-е место в общероссийском рейтинге. В столь же удручающем положении находятся жители Оренбургской и Рязанской областей.
Меньше всего для накопления первого миллиона потребуется жителям Чукотского АО, которые потратят на накопление миллиона только пять лет. В число лидеров рейтинга вошли также Ямало-Ненецкий АО и Магаданская область. Дольше всех придется копить жителям Ингушетии и Чечни, им потребуется почти 15 лет.
В понедельник, 27 ноября, около 09.30 мск в Ростовской области объявили о том, что силы противника предприняли попытку террористической атаки.
Губернатор Ростовской области добавил, что последствий ликвидации аппарата на земле нет, как и жертв инцидента или разрушений.
К вечеру из зоны подтопления эвакуировали 506 граждан, в том числе 120 детей, а губернатор объявил о сокращении ветрового нагона и стабилизации ситуации в регионе. Работы по устранению последствий бури продолжаются.