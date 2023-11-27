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Published Сегодня, 15:38

Modified Сегодня, 15:47

Updated Сегодня, 15:47

В Ростовской области сбивают беспилотники и спасают жителей от потопа

В Ростовской области сбивают беспилотники и спасают жителей от потопа

27 ноября 2023, 15:38
Фото: mil.ru
В Ростовской области сбивают беспилотники и спасают жителей от потопа
В Ростовской области ураган принес многочисленные разрушения и потоп, пока военные сбивали вражеский беспилотник, а дончане тратят лучшие годы жизни на заработок миллиона рублей.

11 лет жизни за миллион рублей

В Ростовской области 11 лет жизни дончан оценили на один миллион рублей. По данным исследования РИА «Новости», обычному жителю потребуется 11 лет работы, чтобы отложить один миллион рублей. При этом на пополняемом вкладе на накопление этой суммы потребуется почти 12 лет. Это обеспечило региону 53-е место в общероссийском рейтинге. В столь же удручающем положении находятся жители Оренбургской и Рязанской областей.

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Меньше всего для накопления первого миллиона потребуется жителям Чукотского АО, которые потратят на накопление миллиона только пять лет. В число лидеров рейтинга вошли также Ямало-Ненецкий АО и Магаданская область. Дольше всех придется копить жителям Ингушетии и Чечни, им потребуется почти 15 лет.

Опасность в воздухе

В понедельник, 27 ноября, около 09.30 мск в Ростовской области объявили о том, что силы противника предприняли попытку террористической атаки.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал, что в Каменском районе сбили беспилотник самолетного типа. По предварительной информации, целью атаки были наземные объекты на территории региона.

В понедельник, 27 ноября, около 09.30 мск в Ростовской области объявили о том, что силы противника предприняли попытку террористической атаки.В понедельник, 27 ноября, около 09.30 мск в Ростовской области объявили о том, что силы противника предприняли попытку террористической атаки.
В понедельник, 27 ноября, около 09.30 мск в Ростовской области объявили о том, что силы противника предприняли попытку террористической атаки.
Фото: mil.ru

Губернатор Ростовской области добавил, что последствий ликвидации аппарата на земле нет, как и жертв инцидента или разрушений.

Ветер ласково трепал арматуру

Главной новостью дня стал ужасающий шторм, который обрушился на Ростовскую область минувшей ночью. Скорость ветра достигла 33 метров в секунду, что вызвало массовое падение деревьев и обрыв линий электропередач.

Что хуже всего, Азовское море вышло из берегов и стало стремительно захватывать населенные пункты. Кроме того, из-за многочисленных аварий на электросетях без света остались 100 тысяч дончан, проживающие в различных районах Ростовской области.

Фото: ДПЧС по РО

К вечеру из зоны подтопления эвакуировали 506 граждан, в том числе 120 детей, а губернатор объявил о сокращении ветрового нагона и стабилизации ситуации в регионе. Работы по устранению последствий бури продолжаются.

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