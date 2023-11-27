В Ростовской области сбивают беспилотники и спасают жителей от потопа

В Ростовской области 11 лет жизни дончан оценили на один миллион рублей. По данным исследования РИА «Новости», обычному жителю потребуется 11 лет работы, чтобы отложить один миллион рублей. При этом на пополняемом вкладе на накопление этой суммы потребуется почти 12 лет. Это обеспечило региону 53-е место в общероссийском рейтинге. В столь же удручающем положении находятся жители Оренбургской и Рязанской областей.