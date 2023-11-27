Ветер в Гуково сносит деревья и срывает обшивку зданий 27 ноября

Добавим, что о пострадавших информации не поступало, сейчас она уточняется. в данный момент проблемы из-за ветра есть не только в Гуково, но и по всей Ростовской области — падают деревья, Азовское море вышло из берегов, ожидаются подтопления в Азове из-за нагона воды в реке Дон.