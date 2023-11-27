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Published Сегодня, 06:20

Modified Сегодня, 06:22

Updated Сегодня, 06:22

Ветер в Гуково сносит деревья и срывает облицовку со зданий 27 ноября

Ветер в Гуково сносит деревья и срывает обшивку зданий 27 ноября

27 ноября 2023, 06:20
Фото: ТГ чат ”Гуково. Проблемы. Решения"
Ветер в Гуково сносит деревья и срывает облицовку со зданий 27 ноября
В Гуково Ростовской области усилившийся ветер начал валить деревья и повредил одно из зданий, сообщили местные жители в соцсетях.

Они рассказали, что на улице Комсомольской ураган сорвал железный профиль на сайдинге, что может быть опасно для прохожих. По их словам, связаться с управляющей компанией не получается.

Горожане сообщили, что на улице Кооперативной дерево упало на газовую трубу. Также люди говорят об отсутствии электричества.

Горожане сообщили, что на улице Кооперативной дерево упало на газовую трубу. Горожане сообщили, что на улице Кооперативной дерево упало на газовую трубу.
Горожане сообщили, что на улице Кооперативной дерево упало на газовую трубу.
Фото: ТГ чат ”Гуково. Проблемы. Решения"
В Ростове ввели режим повышенной готовности из-за непогоды с 24 ноября
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Добавим, что о пострадавших информации не поступало, сейчас она уточняется. в данный момент проблемы из-за ветра есть не только в Гуково, но и Ростове, где также падают деревья.Добавим, что о пострадавших информации не поступало, сейчас она уточняется. в данный момент проблемы из-за ветра есть не только в Гуково, но и Ростове, где также падают деревья.
Добавим, что о пострадавших информации не поступало, сейчас она уточняется. в данный момент проблемы из-за ветра есть не только в Гуково, но и Ростове, где также падают деревья.
Фото: ТГ чат ”Гуково. Проблемы. Решения"

Добавим, что о пострадавших информации не поступало, сейчас она уточняется. в данный момент проблемы из-за ветра есть не только в Гуково, но и по всей Ростовской области — падают деревья, Азовское море вышло из берегов, ожидаются подтопления в Азове из-за нагона воды в реке Дон.

Такая погода будет сохраняться в течение всего понедельника, 27 ноября.

Также люди говорят об отсутствии электричества.Также люди говорят об отсутствии электричества.
Также люди говорят об отсутствии электричества.
Фото: ТГ чат ”Гуково. Проблемы. Решения"

Ранее школы начали переводить на дистанционку в Таганроге из-за урагана.

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