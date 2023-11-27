Ветер в Гуково сносит деревья и срывает обшивку зданий 27 ноября

Posted Сегодня, 06:20
Published Сегодня, 06:20
Modified Сегодня, 06:22
Updated Сегодня, 06:22
Они рассказали, что на улице Комсомольской ураган сорвал железный профиль на сайдинге, что может быть опасно для прохожих. По их словам, связаться с управляющей компанией не получается.
Горожане сообщили, что на улице Кооперативной дерево упало на газовую трубу. Также люди говорят об отсутствии электричества.
Добавим, что о пострадавших информации не поступало, сейчас она уточняется. в данный момент проблемы из-за ветра есть не только в Гуково, но и по всей Ростовской области — падают деревья, Азовское море вышло из берегов, ожидаются подтопления в Азове из-за нагона воды в реке Дон.
Такая погода будет сохраняться в течение всего понедельника, 27 ноября.