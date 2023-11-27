Жителей в Ростовской области предупредили об ураганном ветре 27 ноября

Posted Сегодня, 04:54
Published Сегодня, 04:54
Modified Сегодня, 04:57
Updated Сегодня, 04:57
Скорость ветра будет достигать 30 метров в секунду, что ранее в регионе приводило к падению деревьев. Из-за непогоды в реке Дон у Азова ожидается повышение уровня воды до опасной отметки и выше.
«Утром и днем 27 ноября в Таганрогском заливе Азовского моря ожидается ветровой нагон, уровни воды достигнут опасных отметок и выше», — говорится в предупреждении.
Добавим, что температура воздуха в этот день будет составлять +5 градусов и пройдут дожди, а в ночь на вторник ожидаются заморозки до минус одного градуса. Днем во вторник и среду осадки должны сохраниться.
Ранее в день первого снега дороги Ростовской области парализовало из-за ДТП.