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Posted 27 ноября 2023, 14:36

Published 27 ноября 2023, 14:36

Modified 27 ноября 2023, 14:39

Updated 27 ноября 2023, 14:39

Как вода затопила дворы Обуховки и Кургана Азовского района

Вода в считанные часы затопила дома и дворы в Азовском районе

27 ноября 2023, 14:36
Фото: читатели RostovGazeta . rostovgazeta.ru. Как вода затопила дворы Обуховки и Кургана Азовского района
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Эксклюзив
Река Дон разлилась под давлением ветра. Вода затопила жилые дома в Обуховке и в Кургане. Об этом RostovGazeta сообщили местные жители.

Хуторяне рассказывают, что минувшей ночью усилился ветер. Все были предупреждены о том, что ожидается превышение уровня воды. Вода в хуторах Курган и Обуховка Азовского района стала появляться в районе 12 часов дня.

«Буквально за три часа затопило всю Обуховку», — рассказывают жители хутора.

По словам собеседников, уровень воды во дворах жилых домов поднялся более 30 сантиметров.

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«Сейчас ветер начнет стихать. Надеемся, что часам к шести вода начнет уходить», — делятся мнением местные жители.

Ситуация в Обуховке сейчас. Жители надеются, что к шести часам вода начнет уходить. Ситуация в Обуховке сейчас. Жители надеются, что к шести часам вода начнет уходить.
Ситуация в Обуховке сейчас. Жители надеются, что к шести часам вода начнет уходить. . Фото: читатели RostovGazeta

Хуторяне добавляют, что обычно, вода набирается и уходит за 12 часов. Но старожилы припоминают подтопления, когда вода во дворах не уходила пару суток.

Ранее RostovGazeta сообщала, что из-за потопа началась эвакуация людей в гостиницах Таганрога.

Эвакуация людей началась в гостиницах Таганрога из-за потопа
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