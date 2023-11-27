Вода в считанные часы затопила дома и дворы в Азовском районе

Posted 27 ноября 2023, 14:36
Published 27 ноября 2023, 14:36
Modified 27 ноября 2023, 14:39
Updated 27 ноября 2023, 14:39
Хуторяне рассказывают, что минувшей ночью усилился ветер. Все были предупреждены о том, что ожидается превышение уровня воды. Вода в хуторах Курган и Обуховка Азовского района стала появляться в районе 12 часов дня.
«Буквально за три часа затопило всю Обуховку», — рассказывают жители хутора.
По словам собеседников, уровень воды во дворах жилых домов поднялся более 30 сантиметров.
«Сейчас ветер начнет стихать. Надеемся, что часам к шести вода начнет уходить», — делятся мнением местные жители.
Хуторяне добавляют, что обычно, вода набирается и уходит за 12 часов. Но старожилы припоминают подтопления, когда вода во дворах не уходила пару суток.
Ранее RostovGazeta сообщала, что из-за потопа началась эвакуация людей в гостиницах Таганрога.