Украинский беспилотник упал на берег Азовского моря

Posted Сегодня, 18:51
Published Сегодня, 18:51
Modified Сегодня, 19:05
Updated Сегодня, 19:05
По данным оперштаба Краснодарского края, в Ейском районе на побережье нашли беспилотный летательный аппарат, после чего на место направились оперативные службы и правоохранители для проведения проверки.
«Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет», — уточняет оперштаб в Telegram.
Официальной информации из других источник не поступало, она уточняется.
По данным издания «BFM Кубань» нашел БПЛА местный житель на Ясненской переправе, Говорится, что это устройство якобы не получило видимых повреждений. Но подтверждений этого нет.
Стоит добавить, что в Ростовской области воздушные цели для систем ПВО стали довольно частым явлением в последнее время. Так, в Каменском районе донского региона сбили беспилотник 27 ноября.