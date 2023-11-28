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Украинский беспилотник упал на берег Азовского моря

Украинский беспилотник упал на берег Азовского моря

28 ноября 2023, 18:51
Фото: 1MI
Украинский беспилотник упал на берег Азовского моря
На берегу Азовского моря обнаружили неизвестный летательный аппарат, сообщили в Оперштабе региона.

По данным оперштаба Краснодарского края, в Ейском районе на побережье нашли беспилотный летательный аппарат, после чего на место направились оперативные службы и правоохранители для проведения проверки.

«Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет», — уточняет оперштаб в Telegram.

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Официальной информации из других источник не поступало, она уточняется.

По данным издания «BFM Кубань» нашел БПЛА местный житель на Ясненской переправе, Говорится, что это устройство якобы не получило видимых повреждений. Но подтверждений этого нет.

Стоит добавить, что в Ростовской области воздушные цели для систем ПВО стали довольно частым явлением в последнее время. Так, в Каменском районе донского региона сбили беспилотник 27 ноября.

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