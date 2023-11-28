Что происходит с любовью после периода 'розовых очков'?

«Любовь — это другое чувство. Оно глубокое, зрелое и осознанное. Когда мужчина и женщина смотрят друг на друга не только как на объекты вожделения. Они готовы строить совместные планы на жизнь, решать проблемы и задачи вместе, двигаться вместе к общим целям. Это происходит после 5-10 лет, так как требуется время и партнерам нужно пройти через различные кризисные этапы», — подчеркнула Малинина.