rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:57

Published Сегодня, 10:57

Modified Сегодня, 10:59

Updated Сегодня, 10:59

Что происходит с любовью после периода 'розовых очков'?

Что происходит с любовью после периода 'розовых очков'?

28 ноября 2023, 10:57
Фото: Midjourney
Любовь длится всего три года, потому что на этом сроке начинаются кризисы в отношениях из-за перенасыщения гормонами счастья и идеализации партнера, но при правильном подходе пары могут пройти через этот период и построить глубокие и осознанные отношения, которые могут продолжаться 5-10 лет.

Многие люди считают, что любовь живет всего лишь три года, так как, по мнению экспертов, именно через это время пары начинают конфликтовать, романтика уходит, а недовольство становится на первый план.

Почему именно три года являются критическим периодом в отношениях, и правда ли, что любовь имеет такой короткий срок годности, рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» психолог и тренер Алина Малинина.

Она объяснила, что эта установка о трех годах связана с известной книгой, и многие поверили, что это действительно так.

«Однако на практике многие пары испытывают кризис на третьем году отношений. Но это не обязательно означает, что любовь умирает и пары разводятся», — сообщила Малинина.

Когда люди влюбляются и чувствуют взаимное влечение, их организм начинает вырабатывать «гормон счастья» дофамин.

«Этот период еще называется периодом „розовых очков“. Когда мы чувствуем любовь, заботу — это погружает нас в приятное, расслабленное, эйфоричное состояние удовольствия и счастья, так как добавляется еще и гормон окситоцин», — подчеркнула Малинина.

Следующий этап — разногласия в отношениях — наступает из-за перенасыщения этими гормонами.

«В определенный момент человек осознает, что он полностью тождественен своему партнеру. Он хочет отделиться от него и начать жить своей жизнью, решать свои задачи, а не только общие. Это особенно верно для здоровых и зрелых людей», — пояснила Малинина.

Это время называется периодом влюбленности, который часто путают с настоящей любовью, продолжила психолог.

«Любовь — это другое чувство. Оно глубокое, зрелое и осознанное. Когда мужчина и женщина смотрят друг на друга не только как на объекты вожделения. Они готовы строить совместные планы на жизнь, решать проблемы и задачи вместе, двигаться вместе к общим целям. Это происходит после 5-10 лет, так как требуется время и партнерам нужно пройти через различные кризисные этапы», — подчеркнула Малинина.

Психологи объясняют этот кризис тем, что в начале отношений влюбленные склонны идеализировать друг друга и свои отношения, отметила Малинина.

«Они видят только положительные стороны партнера и не замечают его недостатки. Но со временем эта иллюзия начинает исчезать, и влюбленные начинают замечать недостатки друг друга. Это может привести к разочарованию и потере доверия», — заключила психолог.

Подпишитесь
Застройщики в Ростове-на-Дону подняли цены на квартиры. Рассказываем, почему
Сегодня, 09:22
Стало известно, когда донские власти примут решение о выплатах после урагана
Сегодня, 09:12
Сбитый в Ростовской области беспилотник мог лететь на химзавод
Сегодня, 08:54
Стало известно, сколько продлятся дожди в Ростовской области
Сегодня, 04:57
Из кармана горожан: урбанист пояснил, кто пострадает от подорожания проезда в Ростове
Вчера, 19:53
Дешевле не станет: все о росте тарифов ЖКХ в 2024 году в Ростовской области
Сегодня, 04:43