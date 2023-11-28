Что происходит с любовью после периода 'розовых очков'?

Posted Сегодня, 10:57
Published Сегодня, 10:57
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
Многие люди считают, что любовь живет всего лишь три года, так как, по мнению экспертов, именно через это время пары начинают конфликтовать, романтика уходит, а недовольство становится на первый план.
Почему именно три года являются критическим периодом в отношениях, и правда ли, что любовь имеет такой короткий срок годности, рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» психолог и тренер Алина Малинина.
Она объяснила, что эта установка о трех годах связана с известной книгой, и многие поверили, что это действительно так.
«Однако на практике многие пары испытывают кризис на третьем году отношений. Но это не обязательно означает, что любовь умирает и пары разводятся», — сообщила Малинина.
Когда люди влюбляются и чувствуют взаимное влечение, их организм начинает вырабатывать «гормон счастья» дофамин.
«Этот период еще называется периодом „розовых очков“. Когда мы чувствуем любовь, заботу — это погружает нас в приятное, расслабленное, эйфоричное состояние удовольствия и счастья, так как добавляется еще и гормон окситоцин», — подчеркнула Малинина.
Следующий этап — разногласия в отношениях — наступает из-за перенасыщения этими гормонами.
«В определенный момент человек осознает, что он полностью тождественен своему партнеру. Он хочет отделиться от него и начать жить своей жизнью, решать свои задачи, а не только общие. Это особенно верно для здоровых и зрелых людей», — пояснила Малинина.
Это время называется периодом влюбленности, который часто путают с настоящей любовью, продолжила психолог.
«Любовь — это другое чувство. Оно глубокое, зрелое и осознанное. Когда мужчина и женщина смотрят друг на друга не только как на объекты вожделения. Они готовы строить совместные планы на жизнь, решать проблемы и задачи вместе, двигаться вместе к общим целям. Это происходит после 5-10 лет, так как требуется время и партнерам нужно пройти через различные кризисные этапы», — подчеркнула Малинина.
Психологи объясняют этот кризис тем, что в начале отношений влюбленные склонны идеализировать друг друга и свои отношения, отметила Малинина.
«Они видят только положительные стороны партнера и не замечают его недостатки. Но со временем эта иллюзия начинает исчезать, и влюбленные начинают замечать недостатки друг друга. Это может привести к разочарованию и потере доверия», — заключила психолог.