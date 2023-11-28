Дешевле не станет: все о росте тарифов ЖКХ в 2024 году в Ростовской области

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В России, включая Ростовскую область, могут изменить подход к определению стоимости электроэнергии, так сообщает издание «Коммерсантъ». Правительство планирует перейти на тарифы, зависящие от объема потребления. Это означает, что будет установлен один тариф для определенного количества потребленной электроэнергии, и если человек превысит лимит, то стоимость станет выше.
По данным издания, эти изменения затронут почти все регионы страны. Однако пока неизвестно, какие именно тарифы планируется ввести.
В России были утверждены коэффициенты изменения размера платы за коммунальные услуги, включая Ростовскую область. Это следует из распоряжения правительства РФ, согласно которому после первого полугодия 2024 года размер платы за коммунальные услуги будет меняться в соответствии с указанными коэффициентами или может быть ниже.
Для Ростовской области этот показатель составляет 9,5%, именно такой рост можно ожидать для платы за коммунальные услуги. К примеру, для Краснодарского края коэффициент составляет 9,6%.
Важно отметить, что в некоторых регионах страны коэффициент находится на уровне 4%.
Экономист Анастасия Миронова рассказала корреспонденту RostovGazeta, что в Ростове уже несколько лет уровень инфляции опережает тарифы на услуги ЖКХ. По ее словам, повышение цен на коммунальные услуги связано с износом коммунальной инфраструктуры в городе.
Миронова также отметила, что в последние 3-4 года уровень инфляции оставался достаточно высоким. В связи с этим, чтобы избежать шокирующего воздействия на людей, цены на ЖКХ придерживались. Теперь же, по мнению эксперта, будут компенсироваться потери.
В Ростове-на-Дону, как и во всей стране, в последний раз выросли цены на коммунальные услуги в 2022 году. Общая сумма платежей выросла менее чем на 9%, поэтому теперь:
Добавим, что каждое лето, начиная с 1 июля, стоимость коммунальных услуг неизменно увеличивается. Это произошло и в 2022 году. Однако многих огорчило то, что с 1 декабря стоимость коммунальных услуг вновь выросла. После этого власти пообещали не пересматривать тарифы ЖКХ до 1 июля 2024 года.
Чиновники из Министерства ЖКХ Ростовской области дали советы жителям региона о том, как экономить воду и электроэнергию. В условиях постоянного увеличения тарифов на коммунальные услуги, наилучшим решением будет сократить потребление ресурсов.
1Rnd со ссылкой на министерство написало, что нужно закрывать кран, когда мы чистим зубы, бреемся или моем посуду. Выбор душа вместо ванны также способствует экономии воды — при каждом принятии душа можно сохранить более 70 литров воды.
Если в семье большое количество людей, то использование посудомоечной машины поможет сэкономить воду при мытье посуды. Важно установить счетчики, чтобы получать счета без накруток. Кроме того, необходимо поддерживать сантехнику в исправном состоянии — бачки и краны должны быть без протечек.
Если говорить о электричестве, то жителям рекомендуют использовать лампы с низким энергопотреблением, желательно, мощностью 9 Вт. Также важно отключать неиспользуемые устройства от электросети не только для экономии энергии, но и для обеспечения безопасности. Ведь нестабильное напряжение может повредить технику или вызвать ее перегрузку.
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