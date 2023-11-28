Дешевле не станет: все о росте тарифов ЖКХ в 2024 году в Ростовской области

Добавим, что каждое лето, начиная с 1 июля, стоимость коммунальных услуг неизменно увеличивается. Это произошло и в 2022 году. Однако многих огорчило то, что с 1 декабря стоимость коммунальных услуг вновь выросла. После этого власти пообещали не пересматривать тарифы ЖКХ до 1 июля 2024 года.