Дома остаются затопленными после урагана в Ростовской области

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
Modified Сегодня, 06:38
Updated Сегодня, 06:38
Он рассказал, что на большей части подтопленных территорий уменьшился уровень воды. Во вторник утром начнется подворовый обход территорий, пострадавших от подтоплений.
«Энергетики в основном завершили масштабные восстановительные работы на объектах, пострадавших накануне из-за непогоды», — уточнил глава региона.
Он добавил, что теперь предстоит проверить надежность схем восстановленного электроснабжения. Аварийные бригады отрабатывают поступающие заявки.
Всего без электричества оставались несколько тысяч человек из-за стихии.
Напомним, что в понедельник из-за ураганного ветра вода вышла из берегов, поэтому подтопило большое количество территорий.