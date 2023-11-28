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Posted Сегодня, 06:36

Published Сегодня, 06:36

Modified Сегодня, 06:38

Updated Сегодня, 06:38

Дома остаются затопленными после урагана в Ростовской области

Дома остаются затопленными после урагана в Ростовской области

28 ноября 2023, 06:36
Фото: t.me/RachshupkinVladimir
Дома остаются затопленными после урагана в Ростовской области

Губернатор Голубев рассказал о последствиях урагана в Ростовской области

В Ростовской области спасатели по заявкам местных жителей будут проводить откачку воды из домов, сообщил губернатор Василий Голубев.

Он рассказал, что на большей части подтопленных территорий уменьшился уровень воды. Во вторник утром начнется подворовый обход территорий, пострадавших от подтоплений.

«Энергетики в основном завершили масштабные восстановительные работы на объектах, пострадавших накануне из-за непогоды», — уточнил глава региона.

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Всего без электричества оставались несколько тысяч человек из-за стихии.
Фото: t.me/RachshupkinVladimir

Он добавил, что теперь предстоит проверить надежность схем восстановленного электроснабжения. Аварийные бригады отрабатывают поступающие заявки.

Всего без электричества оставались несколько тысяч человек из-за стихии.

Напомним, что в понедельник из-за ураганного ветра вода вышла из берегов, поэтому подтопило большое количество территорий.

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