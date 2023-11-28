Движение перекроют на Мечникова в Ростове-на-Дону 2 декабря

Posted Сегодня, 11:13
Published Сегодня, 11:13
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
Запреты будут действовать 2 декабря с 08.00 мск до 19.00, в это время пройдут работы по обслуживанию железнодорожного переезда. Он находится в створе улиц Курганная и Мечникова, и именно через него перекроют проезд.
«Просьба водителей планировать маршруты движения, используя альтернативные места пересечения железнодорожных путей», — попросили горожан.
Ранее стало известно, что в Ростовской области на две недели изменят движение по М-4 «Дон». Материл на эту тему читайте по ссылке.
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