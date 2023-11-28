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Движение перекроют на Мечникова в Ростове-на-Дону 2 декабря

Движение перекроют на Мечникова в Ростове-на-Дону 2 декабря

28 ноября 2023, 11:13
Фото: 1MI
Движение перекроют на Мечникова в Ростове-на-Дону 2 декабря
В Ростове-на-Дону в начале декабря введут ограничения движения в районе улицы Мечникова, сообщили в городской администрации.

Запреты будут действовать 2 декабря с 08.00 мск до 19.00, в это время пройдут работы по обслуживанию железнодорожного переезда. Он находится в створе улиц Курганная и Мечникова, и именно через него перекроют проезд.

«Просьба водителей планировать маршруты движения, используя альтернативные места пересечения железнодорожных путей», — попросили горожан.

В Ростовской области на две недели изменят движение по М-4 «Дон»
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В Ростове-на-Дону в начале декабря введут ограничения движения в районе улицы Мечникова, сообщили в городской администрации.В Ростове-на-Дону в начале декабря введут ограничения движения в районе улицы Мечникова, сообщили в городской администрации.
В Ростове-на-Дону в начале декабря введут ограничения движения в районе улицы Мечникова, сообщили в городской администрации.
Фото: rostov-gorod.ru

Ранее стало известно, что в Ростовской области на две недели изменят движение по М-4 «Дон». Материл на эту тему читайте по ссылке.

Читайте также о том, как в день первого снега дороги Ростовской области парализовало из-за ДТП.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ДТП#Ограничения#Движение#Снег#Работы#Городская администрация#М-4 «Дон»#Мечникова#Железнодорожный переезд
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