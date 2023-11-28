«Двойная оплата»: почему в Ростовской области накапливаются проблемы с мусором

Posted Сегодня, 08:01
Published Сегодня, 08:01
Modified Сегодня, 08:03
Updated Сегодня, 08:03
Напомним, что вопрос скопления огромных гор мусора на контейнерных площадках возле контейнеров — один из самых наболевших у ростовчан.
Региональные операторы, как правило, отмечают, что это не их обязанность, а муниципалитета. Муниципалитеты выделяют деньги. И только после этого кучи мусора исчезают. Но ненадолго.
«Мы, как производители мусора и потребители коммунальной услуги, понимаем, что на контейнерной площадке должны находиться не только контейнеры для обычного мусора, но и мульды — большие контейнеры для крупногабаритных отходов (КГО — прим. редакции). Но таких контейнеров на площадках нет. Поэтому люди оставляют мусор возле баков. Его никто не убирает и он накапливается», — отмечает Сергей Левченко.
И тут, по мнению собеседника, необходимо задать главный вопрос — кто заинтересован в том, чтобы на контейнерных площадках не было контейнеров для большого мусора?
«Получается, что в этом заинтересованы региональные операторы. Это же они обязаны приезжать и опустошать баки», — делится мнением эксперт.
Правозащитник разъясняет, что когда региональному оператору предлагается вывести мусор со стихийно образовавшейся свалки возле контейнера — он требует денег.
«Но позвольте. Откуда взялись эти свалки и почему на них надо тратить деньги? Ведь если бы на площадке стоял контейнер для КГО, никаких проблем бы не возникло. Опустошение контейнеров входит в тариф на вывоз мусора. А сейчас получается, что мы платим деньги региональному оператору, а потом администрация платит ему повторно. По сути, такая двойная оплата за один и тот же мусор есть ничто иное, как хитрость регоператора и недосмотр контролирующих органов», — уверен эксперт.
Правозащитник делится мнением, что разделять на части вопросы порядка на контейнерных площадках — это большая глупость. Из-за этого накапливаются горы отходов. А антисанитария создает прекрасные условия для распространения грязи и крыс.
«Мы разбирались в документах — в соглашении регионального оператора, и рассматривали тариф на вывоз мусора. Скажу с полной уверенностью, что, к примеру, сухие ветки с обрезанных деревьев, региональный оператор вывозить обязан. При этом сталкиваемся с тем, как на контейнерной площадке лежит огромная гора веток, а регоператор рассказывает, что это не его обязанность. Так ставьте мульды — и это будет ваша обязанность!» — делится мнением эксперт.
Не менее серьезной проблемой собеседник называет наличие в регионе огромных несанкционированных свалок. Одну из таких представители Народного фронта обнаружили в Аксайском районе. Сюда в огромных количествах, мусоровозами свозят и строительные и бытовые отходы.
«Я был уверен, что это делает регоператор. Но, выяснилось, что региональный оператор в курсе этой проблемы, пытается с ней бороться, стучась во все двери. Мне показали десятки писем из разных ведомств, в которых местные власти сообщают, что не знают кто это делает. Лишь предполагают, что, наверное, это площадка для временного накопления мусора какого-то частного лица», — рассказывает Сергей Левченко.
Эксперт напоминает, как доходило до того, что местные жители самостоятельно перекрывали дорогу мусоровозам, не допуская их проезда.
«А больше всего меня задело, что в любом государственном контракте у нас есть строка на утилизацию мусора. Например, сейчас строится дорога на Вавилова в Ростове. Предусмотренная за утилизацию мусора сумма — сотни миллионов рублей. Строительный мусор захоранивать запрещено, его надо перерабатывать. А в итоге этот мусор везут в Аксайский район и просто высыпают на площадку», — возмущается представитель Народного фронта.
Спикер предполагает, что в итоге через несколько лет из бюджета снова потребуется направлять огромную сумму денег на ликвидацию этой свалки.
«А все потому, что те, кто это сейчас сделал и заработал на этом немало денег, скорее всего, будут или в тюрьме, или за границей», — полагает Левченко.
Правозащитник уверен, что вопросы обращения с отходами в Ростовской области сегодня требуют пристального внимания контролирующих органов. Только при строгом контроле можно пресечь двойные платежи за вывоз мусора и не допустить возникновения и масштабирования несанкционированных свалок.