«Двойная оплата»: почему в Ростовской области накапливаются проблемы с мусором

«Но позвольте. Откуда взялись эти свалки и почему на них надо тратить деньги? Ведь если бы на площадке стоял контейнер для КГО, никаких проблем бы не возникло. Опустошение контейнеров входит в тариф на вывоз мусора. А сейчас получается, что мы платим деньги региональному оператору, а потом администрация платит ему повторно. По сути, такая двойная оплата за один и тот же мусор есть ничто иное, как хитрость регоператора и недосмотр контролирующих органов», — уверен эксперт.