rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:01

Published Сегодня, 08:01

Modified Сегодня, 08:03

Updated Сегодня, 08:03

«Двойная оплата»: почему в Ростовской области накапливаются проблемы с мусором

«Двойная оплата»: почему в Ростовской области накапливаются проблемы с мусором

28 ноября 2023, 08:01
Фото: Активист / rostovgazeta.ru
«Двойная оплата»: почему в Ростовской области накапливаются проблемы с мусором

Эксперт Сергей Левченко рассказал, почему в Ростовской области так много свалок

В редакцию RostovGazeta постоянно обращаются ростовчане. Люди жалуются на огромные свалки мусора на контейнерных площадках. Почему это происходит и как победить проблему, рассказал корреспонденту RostovGazeta правозащитник, представитель Народного фронта Ростовской области Сергей Левченко.

Кто заинтересован в отсутствии мульды в Ростове

Напомним, что вопрос скопления огромных гор мусора на контейнерных площадках возле контейнеров — один из самых наболевших у ростовчан.

Региональные операторы, как правило, отмечают, что это не их обязанность, а муниципалитета. Муниципалитеты выделяют деньги. И только после этого кучи мусора исчезают. Но ненадолго.

«Мы, как производители мусора и потребители коммунальной услуги, понимаем, что на контейнерной площадке должны находиться не только контейнеры для обычного мусора, но и мульды — большие контейнеры для крупногабаритных отходов (КГО — прим. редакции). Но таких контейнеров на площадках нет. Поэтому люди оставляют мусор возле баков. Его никто не убирает и он накапливается», — отмечает Сергей Левченко.

И тут, по мнению собеседника, необходимо задать главный вопрос — кто заинтересован в том, чтобы на контейнерных площадках не было контейнеров для большого мусора?

«Получается, что в этом заинтересованы региональные операторы. Это же они обязаны приезжать и опустошать баки», — делится мнением эксперт.

на контейнерной площадке должны находиться не только контейнеры для обычного мусора, но и мульды — большие контейнеры для крупногабаритных отходовна контейнерной площадке должны находиться не только контейнеры для обычного мусора, но и мульды — большие контейнеры для крупногабаритных отходов
на контейнерной площадке должны находиться не только контейнеры для обычного мусора, но и мульды — большие контейнеры для крупногабаритных отходов
Фото: 1MI
Регоператор разъяснил, почему сетки в Ростове доверху завалены пластиковыми бутылками
Узнать подробнее

Двойная плата за мусор

Правозащитник разъясняет, что когда региональному оператору предлагается вывести мусор со стихийно образовавшейся свалки возле контейнера — он требует денег.

«Но позвольте. Откуда взялись эти свалки и почему на них надо тратить деньги? Ведь если бы на площадке стоял контейнер для КГО, никаких проблем бы не возникло. Опустошение контейнеров входит в тариф на вывоз мусора. А сейчас получается, что мы платим деньги региональному оператору, а потом администрация платит ему повторно. По сути, такая двойная оплата за один и тот же мусор есть ничто иное, как хитрость регоператора и недосмотр контролирующих органов», — уверен эксперт.

В Ростове перестали вывозить пластиковые бутылки из мусорных сеток
Узнать подробнее

Кто обязан вывозить отходы

Правозащитник делится мнением, что разделять на части вопросы порядка на контейнерных площадках — это большая глупость. Из-за этого накапливаются горы отходов. А антисанитария создает прекрасные условия для распространения грязи и крыс.

«Мы разбирались в документах — в соглашении регионального оператора, и рассматривали тариф на вывоз мусора. Скажу с полной уверенностью, что, к примеру, сухие ветки с обрезанных деревьев, региональный оператор вывозить обязан. При этом сталкиваемся с тем, как на контейнерной площадке лежит огромная гора веток, а регоператор рассказывает, что это не его обязанность. Так ставьте мульды — и это будет ваша обязанность!» — делится мнением эксперт.

Кто обязан вывозить отходыКто обязан вывозить отходы
Кто обязан вывозить отходы
Фото: Midjourney
Ростовчане заявили о бегающих по тротуарам крысах
Узнать подробнее

Частная площадка для мусора

Не менее серьезной проблемой собеседник называет наличие в регионе огромных несанкционированных свалок. Одну из таких представители Народного фронта обнаружили в Аксайском районе. Сюда в огромных количествах, мусоровозами свозят и строительные и бытовые отходы.

«Я был уверен, что это делает регоператор. Но, выяснилось, что региональный оператор в курсе этой проблемы, пытается с ней бороться, стучась во все двери. Мне показали десятки писем из разных ведомств, в которых местные власти сообщают, что не знают кто это делает. Лишь предполагают, что, наверное, это площадка для временного накопления мусора какого-то частного лица», — рассказывает Сергей Левченко.

Строительный мусор после ремонта больницы в Ростовской области свалили в степи
Узнать подробнее

Эксперт напоминает, как доходило до того, что местные жители самостоятельно перекрывали дорогу мусоровозам, не допуская их проезда.

Строительный мусор захоранивать запрещено, его надо перерабатывать.Строительный мусор захоранивать запрещено, его надо перерабатывать.
Строительный мусор захоранивать запрещено, его надо перерабатывать.
Фото: 1MI

В тюрьме или заграницей

«А больше всего меня задело, что в любом государственном контракте у нас есть строка на утилизацию мусора. Например, сейчас строится дорога на Вавилова в Ростове. Предусмотренная за утилизацию мусора сумма — сотни миллионов рублей. Строительный мусор захоранивать запрещено, его надо перерабатывать. А в итоге этот мусор везут в Аксайский район и просто высыпают на площадку», — возмущается представитель Народного фронта.

В Ростовской области жители перекрыли мусоровозам дорогу к незаконной свалке
Узнать подробнее

Спикер предполагает, что в итоге через несколько лет из бюджета снова потребуется направлять огромную сумму денег на ликвидацию этой свалки.

«А все потому, что те, кто это сейчас сделал и заработал на этом немало денег, скорее всего, будут или в тюрьме, или за границей», — полагает Левченко.

Правозащитник уверен, что вопросы обращения с отходами в Ростовской области сегодня требуют пристального внимания контролирующих органов. Только при строгом контроле можно пресечь двойные платежи за вывоз мусора и не допустить возникновения и масштабирования несанкционированных свалок.

Активист обнаружил свалку строительного мусора в центре Ростова возле реки Дон
Узнать подробнее
Читайте также:
«Погрязли в мусоре и свалках»: кто и как отвечает за зеленые насаждения Ростова«Горы мусора»: водители в Ростове ездят по встречке из-за свалки на дорогеЖители СНТ «Изумруд» в Ростове пожаловались губернатору на невыносимую вонь от свалки«Странная арена»: эколог сообщил об уничтожении ценных деревьев в роще в Ростове
#Общество#Эксклюзив#Новости#Дарья Демидова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Мусор#Несанкционированные свалки#Последние новости Ростова на сегодня#Антисанитария#Аксайский район#Ростов#Крысы#Грязь#Свалки#Контейнеры для ТКО#Крупногабаритные отходы#Двойная оплата#Утилизация мусора
Подпишитесь
Власти Таганрога ввели режим ЧС из-за последствий бури
Сегодня, 06:24
Эксперт рассказал, как депутат набедокурил с самым культовым зданием в Ростове
Сегодня, 06:34
Около 120 детей эвакуировали в Ростовской области из-за потопа после бури
Сегодня, 06:22
Стало известно, сколько продлятся дожди в Ростовской области
Сегодня, 04:57
Из кармана горожан: урбанист пояснил, кто пострадает от подорожания проезда в Ростове
Вчера, 19:53
Дешевле не станет: все о росте тарифов ЖКХ в 2024 году в Ростовской области
Сегодня, 04:43