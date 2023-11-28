Эксперт рассказал, как депутат набедокурил с самым культовым зданием в Ростове

«А когда в 90-е годы началась приватизация, один из депутатов выкупил здание для себя. Он собирался сделать его в два раза выше. Набедокурил он тогда много. Шла долгая борьба, перипетии и суды. Но все закончилось, в принципе, тем же, с чего и начинали — торговлей», — резюмирует Александр Кожин.