Эксперт рассказал, как депутат набедокурил с самым культовым зданием в Ростове

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
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Собеседник рассказывает, что в 1867 году Ростов был «одноэтажным». Дом известного тогда купца Максимова стал первым объектом города с двумя этажами. Правда второй этаж у здания надстроили позднее. Новый каменный объект выполнял две задачи.
«На первом этаже и в хорошо оборудованном подвале были торговые лавки, которые давали доход. А доход шел на содержание чиновников, которые расположились на втором этаже. Их в те годы было немного», — разъясняет Александр Кожин.
По словам эксперта, торговый дом Максимова не случайно считается сегодня культовым местом. Этот объект еще в советские годы первым получил статус охранной зоны.
В конце XIX века чиновников переместили из дома купца Максимова в здание на Большой Садовой. Это произошло потому, что Ростов развивался, и его центр сдвигался. Прежде центр проходил по Старо-Почтовой улице, которая сейчас носит название Станиславского. Потом главной улицей стала Московская, а позже — Большая Садовая.
При советской власти в подвале торгового дома Максимова разместили тир. На первом этаже создали спортивную школу, на втором — институт.
«А когда в 90-е годы началась приватизация, один из депутатов выкупил здание для себя. Он собирался сделать его в два раза выше. Набедокурил он тогда много. Шла долгая борьба, перипетии и суды. Но все закончилось, в принципе, тем же, с чего и начинали — торговлей», — резюмирует Александр Кожин.
Тем не менее, в настоящее время дом купца Максимова — одно из наиболее сохранившихся дореволюционных зданий в Ростове. Некоторым купеческим домам повезло намного меньше.
Ранее RostovGazeta сообщала, что согласно легенде, в на первом этаже одной из купеческих лавок торгового дома купца Максимова работал приказчиком Павел Чехов — отец будущего великого писателя.