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Эксперт рассказал, как депутат набедокурил с самым культовым зданием в Ростове

Эксперт рассказал, как депутат набедокурил с самым культовым зданием в Ростове

28 ноября 2023, 06:34
Фото: В. Ф. Петрыковский/cc0/wiki
Эксперт рассказал, как депутат набедокурил с самым культовым зданием в Ростове

Историк Кожин рассказал, как в Ростове набедокурили с торговым домом Максимова

Торговый дом Максимова в Ростове — это первое каменное здание, которое появилось в городе и единственное сохранившееся с 1867 года. В 90-е годы его приватизировал депутат и много там набедокурил, сообщил RostovGazeta председатель ростовского отделения ВООПИик Александр Кожин.

Первое каменное здание Ростова

Собеседник рассказывает, что в 1867 году Ростов был «одноэтажным». Дом известного тогда купца Максимова стал первым объектом города с двумя этажами. Правда второй этаж у здания надстроили позднее. Новый каменный объект выполнял две задачи.

«На первом этаже и в хорошо оборудованном подвале были торговые лавки, которые давали доход. А доход шел на содержание чиновников, которые расположились на втором этаже. Их в те годы было немного», — разъясняет Александр Кожин.

По словам эксперта, торговый дом Максимова не случайно считается сегодня культовым местом. Этот объект еще в советские годы первым получил статус охранной зоны.

Всего охранных зон в Ростове тогда было четыре — у торгового дома Максимова, у собора возле старого базара, доходного дома Мыльцева и монастыря Сурб Хач. Об этом было четыре важных документа, согласованных Москвой.

Проект реставрации доходного дома Максимова в Ростове завершат к 2023 году
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Этот объект еще в советские годы первым получил статус охранной зоны.Этот объект еще в советские годы первым получил статус охранной зоны.
Этот объект еще в советские годы первым получил статус охранной зоны.
Фото: Nadiaa1995/cc by sa 3.0/wiki

К чему привела попытка угробить знаковый объект

В конце XIX века чиновников переместили из дома купца Максимова в здание на Большой Садовой. Это произошло потому, что Ростов развивался, и его центр сдвигался. Прежде центр проходил по Старо-Почтовой улице, которая сейчас носит название Станиславского. Потом главной улицей стала Московская, а позже — Большая Садовая.

При советской власти в подвале торгового дома Максимова разместили тир. На первом этаже создали спортивную школу, на втором — институт.

«А когда в 90-е годы началась приватизация, один из депутатов выкупил здание для себя. Он собирался сделать его в два раза выше. Набедокурил он тогда много. Шла долгая борьба, перипетии и суды. Но все закончилось, в принципе, тем же, с чего и начинали — торговлей», — резюмирует Александр Кожин.

Тем не менее, в настоящее время дом купца Максимова — одно из наиболее сохранившихся дореволюционных зданий в Ростове. Некоторым купеческим домам повезло намного меньше.

Ранее RostovGazeta сообщала, что согласно легенде, в на первом этаже одной из купеческих лавок торгового дома купца Максимова работал приказчиком Павел Чехов — отец будущего великого писателя.

Легенды Ростова: отец Чехова — приказчик в Ростове
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