Еще один умный пешеходный переход сделали в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 14:01
Updated Сегодня, 14:01
Она рассказала о системе, которая заранее предупреждает водителя о переходе. А в темное время суток и плохую погоду обеспечивает достаточное освещение.
Новый переход появился на улице Буйнакская, 12, где рядом находится «Школа № 8 имени Героя Советского Союза Рашутина Г. Д.». Аналогичная система в городе есть на проспекте Стачки, возле дома 198 а.
Сейчас эта система в Ростове находится в стадии тестирования, если все пройдет успешно, то рассмотрят вопрос, чтобы внедрить ее по всему городу.
Ранее стало известно, что в Ростове к 2026 году появятся «умные светофоры» и новые камеры наблюдения. Материал на эту тему читайте по ссылке.