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Published Сегодня, 13:59

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Updated Сегодня, 14:01

Еще один умный пешеходный переход сделали в Ростове-на-Дону

Еще один умный пешеходный переход сделали в Ростове-на-Дону

28 ноября 2023, 13:59
Фото: 1MI
Еще один умный пешеходный переход сделали в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону появился еще один «Безопасный пешеходный переход», сообщила в соцсетях пресс-секретарь администрации города Мария Петрова.

Она рассказала о системе, которая заранее предупреждает водителя о переходе. А в темное время суток и плохую погоду обеспечивает достаточное освещение.

Новый переход появился на улице Буйнакская, 12, где рядом находится «Школа № 8 имени Героя Советского Союза Рашутина Г. Д.». Аналогичная система в городе есть на проспекте Стачки, возле дома 198 а.

В Ростове к 2026 году появятся «умные светофоры» и новые камеры наблюдения
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Еще один умный пешеходный переход сделали в Ростове-на-Дону
Видео: Мария Пеипова/пресс-служба Администрации Ростова

Сейчас эта система в Ростове находится в стадии тестирования, если все пройдет успешно, то рассмотрят вопрос, чтобы внедрить ее по всему городу.

Ранее стало известно, что в Ростове к 2026 году появятся «умные светофоры» и новые камеры наблюдения. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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