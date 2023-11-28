Футбольный клуб «ЦСКА» решил привезти на матч с ФК «Ростов» красные мячи

Posted Сегодня, 15:10
Published Сегодня, 15:10
Modified Сегодня, 15:12
Updated Сегодня, 15:12
Вечером вторника, 28 ноября, пресс-служба команды «ЦСКА» объявила, что игроки взяли с собой красные мячи для встречи с ФК «Ростовом» на следующий день. Матч состоится на стадионе «Ростов-Арена» 29 ноября 18.15 мск.
«Мы не знаем, с какой погодой столкнемся на матче в Ростове-на-Дону, поэтому, учитывая недавние проблемы с мячами, мы везем свои», — сообщили представители команды.
Однако это сообщение не нашло отклика в сердцах болельщиков, которые попросили команду быть серьезнее и привезти домой победу.
«Проблема не с мячами», «Концентрируйтесь не на мячах, поле, а на реализации моментов», «Молодцы, что мячи везете, обратно ПОБЕДУ привезти не забудьте!», — ответили на пост фанаты команды.
Напомним, днем ранее на Ростовскую область обрушилась небывалая непогода, из-за которой электроснабжения лишились десятки тысяч жителей, более того, Азовское море вышло из берегов и затопило ближайшие районы.