Глава Ростовской области подписал соглашение о создании Содружества Донбасса

Posted Сегодня, 13:13
Published Сегодня, 13:13
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
Участниками также стали Воронежская область, ДНР и ДНР. Соглашение подписали главы этих регионов.
«Документ предусматривает развитие сотрудничества в различных сферах. Он вступит в силу с 1 марта и будет действовать пять лет», — говорится в публикации.
Ранее глава Ростовской области Василий Голубев объяснял, что Содружество не будет представлять собой слияние региона с соседними субъектами. Оно создаст условия для более тесных отношений, связанных с развитием территорий.
Говорилось, что основной упор сделают на взаимосвязях в угольной, агропромышленной, металлургической сферах.