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Published Сегодня, 13:13

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Updated Сегодня, 13:15

Глава Ростовской области подписал соглашение о создании Содружества Донбасса

Глава Ростовской области подписал соглашение о создании Содружества Донбасса

28 ноября 2023, 13:13
Фото: donland.ru
Глава Ростовской области подписал соглашение о создании Содружества Донбасса
Четыре российских региона, в том числе Ростовская область, создали Содружество Донбасса, пишет РИА «Новости».

Участниками также стали Воронежская область, ДНР и ДНР. Соглашение подписали главы этих регионов.

«Документ предусматривает развитие сотрудничества в различных сферах. Он вступит в силу с 1 марта и будет действовать пять лет», — говорится в публикации.

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Ранее глава Ростовской области Василий Голубев объяснял, что Содружество не будет представлять собой слияние региона с соседними субъектами. Оно создаст условия для более тесных отношений, связанных с развитием территорий.

Говорилось, что основной упор сделают на взаимосвязях в угольной, агропромышленной, металлургической сферах.

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