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Published Сегодня, 07:27

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Updated Сегодня, 07:52

Госслужащим и судьям из Ростовской области решили не повышать зарплаты

Госслужащим в Ростовской области решили не повышать зарплаты в 2024 году

28 ноября 2023, 07:27
Фото: 1MI
Госслужащим и судьям из Ростовской области решили не повышать зарплаты
В России, в том числе Ростовской области, не будут индексировать зарплату государственным служащим, говорится на портале правовой информации.

На портале опубликован федеральный закон о приостановлении индексации размеров окладов, которые должны меняться ежегодно. Говорится, что эти меры распространяются на следующий год.

Также это коснулось судей, а сам закон вступит в силу с 1 января 2024 года. Причины в документе не раскрываются.

Работодатели в Ростове обещают повысить зарплаты до конца 2023 года
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Ранее появилась информация, что пенсии и зарплаты повысят в Ростовской области с 1 января 2024 года. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

До этого стало известно, что только 6% жителей донского региона зарабатывают 100 тысяч рублей.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Депутаты#Пенсии#Судьи#Зарплаты#Госслужащие
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