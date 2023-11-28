Госслужащим в Ростовской области решили не повышать зарплаты в 2024 году

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
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На портале опубликован федеральный закон о приостановлении индексации размеров окладов, которые должны меняться ежегодно. Говорится, что эти меры распространяются на следующий год.
Также это коснулось судей, а сам закон вступит в силу с 1 января 2024 года. Причины в документе не раскрываются.
Ранее появилась информация, что пенсии и зарплаты повысят в Ростовской области с 1 января 2024 года. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.
До этого стало известно, что только 6% жителей донского региона зарабатывают 100 тысяч рублей.