Из Ростова в Железноводск: зачем ехать в город котиков и альпийских дождей

Posted Сегодня, 11:50
Published Сегодня, 11:50
Modified Сегодня, 11:52
Updated Сегодня, 11:52
Всего в шести часах езды от Ростова находится городок Железноводск. Местные с гордостью называют его «русской Швейцарией», туристы помоложе ругают за слишком «возрастные» развлечения, а старшее поколение приезжает за ностальгией по советскому санаторному отдыху.
Железноводск находится в соседнем Ставропольском крае. Из-за своей близости этот город — отличный вариант для тихого семейного отдыха на выходных или праздниках. Дорога на личном авто займет около 5-6 часов, на поезде — 6,5 часов. Существуют и автобусные маршруты, но они значительно дольше: около 9 часов в пути.
Город с постоянным населением всего 22 тысячи человек окружают шесть гор: Железная, Медовая, Змейка, Тупая, Развалка, Чертов палец.
Статус города Железноводск получил не так давно — в 1917 году. При этом сами минеральные источники горы Железной были обнаружены еще в 1810 году русским врачом Федором Гаазом. Узнав о целебных водах, больные стали приезжать и селиться прямо у источников в кибитках. Ни о каких, даже минимальных, удобствах вроде купален или помещений для приготовления пищи речи не шло. В таком виде Железноводск застал Александр Пушкин.
Благоустройством тогда еще селения Железноводска занялись только в 1827 году. А первые постоянные жители, около 40 семей мелких чиновников и военнослужащих, поселились там в 1840-х годах.
«Мы здесь живем, как в Альпах. Из окна каждого дома видно горы. Недавно обустроили Лечебный парк, облагородили озеро. Ни в какую Европу выезжать не надо», — замечает Анна Нохчина, которая прожила в Железноводске 58 лет.
От Альп город-курорт отличается разве что отсутствием лугов — горы здесь покрыты лесом. А вот климат очень схож со Средними Альпами: лето мягкое, прохладное, зимы морозные, а воздух всегда влажный. В Железноводске часто бывают неожиданные дожди и туманы. Советуем не забывать брать на прогулку зонтик или дождевик — скорее всего, гулять вы будете по горным тропам, где негде укрыться.
Туристов в городе готовы поселить либо в санаториях, либо в съемных квартирах — многие местные жители зарабатывают на жизнь только сдачей жилья в аренду. Гостиницы в Железноводске тоже есть, но их не так много. Тем более что все «вакантные» места поблизости от источников с целебной водой уже заняты санаториями.
Самый дешевый способ — остановиться на курорте в съемной квартире. Цены на студии начинаются от 1200 рублей в сутки. Отдых в санатории обойдется дороже. В среднем 7 тысяч рублей в сутки за номер вместимостью до двух человек.
Сразу предупреждаем: за развлечениями — не в Железноводск. Если вы знаете, что быстро заскучаете без баров, ресторанов и кино, а дети — без аттракционов, лучше выбирать для горного отдыха в черте Пятигорска или Кисловодска.
«Ездим сюда почти каждый год вот уже 15 лет подряд, наверное. Еще в детстве помню, как с родителями приезжали в санаторий, им давали путевки от металлургического комбината, где они работали. С тех пор ничего не изменилось здесь почти. Стало ухоженнее», — вспоминает туристка из Донецка Мирослава Курчаткина.
Вся активность в Железноводске по большей части сосредоточена в Лечебном парке и в его окрестностях. Главное развлечение большинства отдыхающих — поход к источникам минеральных вод. Через парк к ним проложены аллеи, которые ночью подсвечиваются зелеными фонариками. Выглядит очень мистически.
Для посещения открыты четыре источника: Славяновский, Смирновский, Лермонтовский и Владимирский. Последний находится на терренкуре №1 и долгое время не работал. Прямо на каскадной лестнице стоит бювет под названием «Книга». Там, не выезжая из Железноводска, можно пить «Ессентуки №4».
«Очень много есть туристов, которые подходят и спрашивают, что лечит определенная вода. Они приезжают заниматься самолечением. Лучше так не делать, надо чтобы врач назначил воду, прописал дозировки и режим. Из-за обширного минерального состава она без показаний может попросту навредить», — предупреждает медработница одного из санаториев Алиса Ситникова.
Есть и другой способ оздоровиться, для которого назначение врача необязательно — ежедневные прогулки на свежем воздухе. Горный воздух благоприятно влияет на укрепление иммунитета и нервной системы.
Турист из Краснодара Александр Крылов вспоминает, что до 2019 года далеко не все тропинки парка были заасфальтированы, а некоторые тропы считались «дикими».
«Мы каждый год сюда ездим с 2007. Люди гуляли, конечно. Но тогда это были более „походные“ условия. Кое-где асфальт, где-то щебенка, где-то просто протоптано. После реконструкции парка тут очень удобно стало гулять. Я как отец ребенка-колясочника особенно оценил. Везде плитка, даже на вершину горы спокойно заехать можно», — отмечает Александр.
Действительно, парк стал больше похож на парк, нежели на облагороженную зону посреди леса. Повсюду — скамейки, ландшафтные решения в виде мостов и лестниц. У Смирновского источника появилась галерея ротонд, под куполами которых — карты звездного неба, а внутри каждой — фонтанчик с минеральной водой. Из парка исчез балаган ларечников, а на аллеях появились памятники творчеству Александра Пушкина и Михаила Лермонтова.
Сильнее всего изменилась Каскадная лестница и зона у курортного озера Тридцатка. Его вырыли еще в 50-е годы по просьбам отдыхающих. Однако ходить к нему нужно было через лес.
После реконструкции 2019 года у озера создали Площадь Ferrum. Это большая площадка, по которой в обычные дни гуляют отдыхающие, а в праздники здесь проходят различные митинги, акции и концерты. На озере создали даже искусственный остров с миниатюрным Железноводском и макетами всех гор, что его окружают. На этом острове чувствуешь себя настоящим великаном. По всему периметру озера — пирсы с шезлонгами и скамейками, специальная зона для купания детей.
Здесь, у подножия самой длинной 574 — ступенчатой каскадной лестницы на юге России сосредоточен весь железноводский «движ»: несколько кафе с современным дизайном, модный лесной кемпинг, различные фотозоны, электросамокаты, есть возможность арендовать лодку или сап-борд.
«Мне сюда нужно было по здоровью. По доброй воле бы никогда не приехала, уже на третий день стало невыносимо скучно. Три раза в день один и тот же маршрут к источнику, завтрак, обед, ужин по расписанию. Я на поезде сюда приехала, так что проблематично даже куда-то выехать погулять. Тут пенсионерский отдых», — жалуется 23-летняя туристка из Армавира Анастасия Ломтев.
Железноводск — город не для спешки. Он буквально создан для неторопливых прогулок под звуки леса и общения с котами, которые стали практически хозяевами парка. Им даже установили памятник на горе Железной.
Прохождение основных терренкуров в Железноводске занимает около 2 часов на каждый. Прохождение самой длинной экотропы, которая ведет к горе Развалке занимает около 4 км. Лучше запастись перекусом в дорогу, теплыми куртками и шапками. Да, если вы собираетесь пройти этой тропой, утепляться нужно даже летом. По пути к Пещере вечной мерзлоты можно посмотреть на Селитряные скалы и зайти на стоянку первобытного человека. На них указывают специальные указатели.
Развалка получила известность за свой феномен «летней мерзлоты». В 50-е годы геологи, обнаружившие такое необычное явление, прорыли штольню глубиной 400 м для исследований. Как оказалось, зимой гора «накапливает» холод, поэтому даже летом температура там может опускаться до +8 градусов В штольне кромешная тьма, уже через 10 метров от входа ничего не видно. Мощный фонарик будет не лишним, телефонный может не справиться. А посмотреть здесь есть на что. В пещере несколько искусственно вырытых гротов и множество разветвлений, однако заблудиться не страшно — все стены помечены стрелками, которые указывают на выход. Повсюду висят гроздья летучих мышей, кое-где по потолкам штольни стекает вода.
Отдых в предгорьях Северного Кавказа замечателен тем, что все города здесь расположены очень компактно. Например, из Железноводска до Пятигорска — около 20 минут. Примерно в два раза дольше до Кисловодска и час езды до Ессентуков. Так что, когда все терренкуры будут исхожены, можно отправиться исследовать соседние города.
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