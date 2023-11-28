Из Ростова в Железноводск: зачем ехать в город котиков и альпийских дождей

Развалка получила известность за свой феномен «летней мерзлоты». В 50-е годы геологи, обнаружившие такое необычное явление, прорыли штольню глубиной 400 м для исследований. Как оказалось, зимой гора «накапливает» холод, поэтому даже летом температура там может опускаться до +8 градусов В штольне кромешная тьма, уже через 10 метров от входа ничего не видно. Мощный фонарик будет не лишним, телефонный может не справиться. А посмотреть здесь есть на что. В пещере несколько искусственно вырытых гротов и множество разветвлений, однако заблудиться не страшно — все стены помечены стрелками, которые указывают на выход. Повсюду висят гроздья летучих мышей, кое-где по потолкам штольни стекает вода.