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Posted Сегодня, 15:26

Published Сегодня, 15:26

Modified Сегодня, 15:28

Updated Сегодня, 15:28

«Слов нет»: цены на проезд между Ростовом и Батайском вырастут до 57 рублей

«Куда так гнать?»: цены на проезд между Ростовом и Батайском вырастут до 57 рублей

28 ноября 2023, 15:26
Фото: Midjourney
«Слов нет»: цены на проезд между Ростовом и Батайском вырастут до 57 рублей

Тарифы на проезд из Батайска в Ростов увеличатся до 57 рублей

В Батайске объявили о повышении цен на проезд до Ростова до 57 рублей с 1 декабря, об этом сообщил местный Telegram-канал.

Во вторник, 28 ноября, Telegram-канал «Батайск город» опубликовал фотографию объявления, снятого в одном из автобусов №205. Согласно тексту объявления, уже с 1 декабря 2023 года стоимость проезда из Батайска в Ростов-на-Дону и обратно увеличится на 14% — до 57 рублей. При этом действующий тариф составляет ровно 50 рублей.

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Согласно тексту объявления, уже с 1 декабря 2023 года стоимость проезда из Батайска в Ростов-на-Дону и обратно увеличится на 14% — до 57 рублей.Согласно тексту объявления, уже с 1 декабря 2023 года стоимость проезда из Батайска в Ростов-на-Дону и обратно увеличится на 14% — до 57 рублей.
Согласно тексту объявления, уже с 1 декабря 2023 года стоимость проезда из Батайска в Ростов-на-Дону и обратно увеличится на 14% — до 57 рублей.
Фото: ТГ канал batayskgorod

«Куда так гнать?», «Кошмар, это за то, что как селёдки в банке ездим?», «Слов нет. Только ругательства», — прокомментировали новость жители Батайска, добавив, что подобный рост цен просто неприемлем за то качество услуг, что они получают.

Ранее ростовский урбанист предсказал, когда ожидать очередной рост цен на услуги общественного транспорта.

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