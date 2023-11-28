«Куда так гнать?»: цены на проезд между Ростовом и Батайском вырастут до 57 рублей

Posted Сегодня, 15:26
Published Сегодня, 15:26
Modified Сегодня, 15:28
Updated Сегодня, 15:28
Во вторник, 28 ноября, Telegram-канал «Батайск город» опубликовал фотографию объявления, снятого в одном из автобусов №205. Согласно тексту объявления, уже с 1 декабря 2023 года стоимость проезда из Батайска в Ростов-на-Дону и обратно увеличится на 14% — до 57 рублей. При этом действующий тариф составляет ровно 50 рублей.
«Куда так гнать?», «Кошмар, это за то, что как селёдки в банке ездим?», «Слов нет. Только ругательства», — прокомментировали новость жители Батайска, добавив, что подобный рост цен просто неприемлем за то качество услуг, что они получают.
Ранее ростовский урбанист предсказал, когда ожидать очередной рост цен на услуги общественного транспорта.