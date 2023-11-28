Льготной программой кредитования МСП воспользовались 950 предприятий

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
Более 950 предприятий воспользовались этой программой за 10 месяцев. Министр экономического развития РФ Максим Решетников подчеркнул, что, несмотря на рост ключевой ставки, в программе «ПСК+1764» сохраняются льготные условия для малого и среднего бизнеса, деятельность которого фокусируется на приоритетных сферах, таких как обрабатывающее производство, логистика, гостиничный бизнес, профессиональная, научная и техническая деятельность, пишет ТАСС.
В 2023 году программа льготного инвесткредитования для малого и среднего бизнеса успешно функционирует, привлекая значительные средства в различных регионах России. Топ-регионы по объему выданных кредитов за 10 месяцев включают Москву (6,6 млрд рублей), Республику Татарстан (5,9 млрд), Московскую область (4,7 млрд), Приморский край (4,6 млрд) и Свердловскую область (4,14 млрд). Санкт-Петербург, Новосибирская область, Челябинская область, Пермский край и Белгородская область также входят в первую десятку по выданным средствам.
Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич подчеркнул активное привлечение средств малого и среднего бизнеса в обрабатывающем производстве в рамках программы «ПСК+1764». За 10 месяцев 2023 года поддержку получили 670 компаний в этой отрасли на сумму более 53 млрд рублей. Кроме того, значительные средства были выделены предприятиям в сфере транспортировки и хранения (почти 26,6 млрд рублей), а также гостиничного бизнеса (11,4 млрд рублей). Предприятия, осуществляющие научно-техническую деятельность, получили 1 млрд рублей.
Программа льготного инвестиционного кредитования «ПСК+1764» предоставляет возможность малым и средним предприятиям из приоритетных отраслей получать льготное финансирование на инвестиционные цели в размере от 50 млн до 2 млрд рублей. Срок кредита может достигать 10 лет, с льготным периодом в первые 5 лет. В первые 3 года ставки составляют 7,5% годовых для среднего бизнеса и 9% годовых для малых и микропредприятий, затем на следующие 2 года применяется ставка программы «1764», действующая на момент подписания договора. Эта льготная программа инвестиционного кредитования реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом России Владимиром Путиным и курируемого первым вице-премьером Андреем Белоусовым.