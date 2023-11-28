Льготной программой кредитования МСП воспользовались 950 предприятий

Программа льготного инвестиционного кредитования «ПСК+1764» предоставляет возможность малым и средним предприятиям из приоритетных отраслей получать льготное финансирование на инвестиционные цели в размере от 50 млн до 2 млрд рублей. Срок кредита может достигать 10 лет, с льготным периодом в первые 5 лет. В первые 3 года ставки составляют 7,5% годовых для среднего бизнеса и 9% годовых для малых и микропредприятий, затем на следующие 2 года применяется ставка программы «1764», действующая на момент подписания договора. Эта льготная программа инвестиционного кредитования реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом России Владимиром Путиным и курируемого первым вице-премьером Андреем Белоусовым.