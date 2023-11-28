Молодой был не молод: в Ростовской области женился 91-летний пенсионер

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
Всего с начала года зарегистрировали брак 187 пар почтенного возраста. Самому «старшему» жениху исполнился 91 год, его невесте 53 года.
«Церемония бракосочетания состоялась в Ростове. А самой возрастной невестой стала 88-летняя жительница Константиновского района, ее избраннику — 85 лет», — уточнили в управлении.
Ранее мать брошенной невесты подала в суд на жениха в Ростовской области из-за телевизора. Материал на эту тему читайте по ссылке.
До этого семейный психолог рассказала, как ростовчанам не развестись из-за маленькой зарплаты.