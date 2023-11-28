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Published Сегодня, 10:35

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Updated Сегодня, 10:37

Самым взрослым женихом в Ростовской области стал 91-летний пенсионер

Молодой был не молод: в Ростовской области женился 91-летний пенсионер

28 ноября 2023, 10:35
Фото: Midjourney
Самым взрослым женихом в Ростовской области стал 91-летний пенсионер

В Ростовской области 91-летний пенсионер женился на 53-летней невесте

В Ростовской области в этом году сыграл свадьбу 91-летний местный житель, сообщает региональное управление ЗАГС.

Всего с начала года зарегистрировали брак 187 пар почтенного возраста. Самому «старшему» жениху исполнился 91 год, его невесте 53 года.

«Церемония бракосочетания состоялась в Ростове. А самой возрастной невестой стала 88-летняя жительница Константиновского района, ее избраннику — 85 лет», — уточнили в управлении.

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Ранее мать брошенной невесты подала в суд на жениха в Ростовской области из-за телевизора. Материал на эту тему читайте по ссылке.

До этого семейный психолог рассказала, как ростовчанам не развестись из-за маленькой зарплаты.

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