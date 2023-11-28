МРОТ в Ростовской области установили на 2024 год ниже 20 тысяч рублей

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
Согласно федеральному закону, с начала 2024 года размер минимального размера оплаты труда составит 19242 рубля. Добавим, что в этом году МРОТ установлен на отметке 16,2 тысячи рублей.
При этом стало известно, что в следующем году не будут индексировать зарплаты госслужащим и судьям. Причины такого решения не раскрывались.
Ранее стало известно, что только 6% жителей в Ростовской области зарабатывают 100 тысяч рублей. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.
А до этого жителям донского региона заявили, что их зарплаты стали более 50 тысяч рублей.