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Published Сегодня, 08:03

Modified Сегодня, 08:05

Updated Сегодня, 08:05

МРОТ в Ростовской области будет меньше 20 тыс рублей в 2024 году

МРОТ в Ростовской области установили на 2024 год ниже 20 тысяч рублей

28 ноября 2023, 08:03
Фото: Midjourney
МРОТ в Ростовской области будет меньше 20 тыс рублей в 2024 году

МРОТ в Ростовской области увеличен на 3000 рублей в 2024 году

В России, в том числе Ростовской области, размер МРОТ увеличили до 19,2 тысячи рублей, говорится на портале правовой информации.

Согласно федеральному закону, с начала 2024 года размер минимального размера оплаты труда составит 19242 рубля. Добавим, что в этом году МРОТ установлен на отметке 16,2 тысячи рублей.

При этом стало известно, что в следующем году не будут индексировать зарплаты госслужащим и судьям. Причины такого решения не раскрывались.

Госслужащим в Ростовской области решили не повышать зарплаты в 2024 году
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Ранее стало известно, что только 6% жителей в Ростовской области зарабатывают 100 тысяч рублей. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

А до этого жителям донского региона заявили, что их зарплаты стали более 50 тысяч рублей.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Зарплата#Последние новости Ростова на сегодня#МРОТ#Судьи#Индексация#Госслужащие
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