МТС Банк запустил курс «Равные шансы» о трудоустройстве людей с инвалидностью

«МТС Банк поддерживает инициативу со дня ее основания в России в 2016 году. Банк ежегодно запускает социальные проекты и акции, чтобы привлечь внимание к благотворительности среди своих клиентов, партнеров, сотрудников, пользователей социальных сетей и широкой общественности. Онлайн-курс позволит присоединиться к благотворительному проекту „Равные шансы“ из любой точки мира. Приятно, что наш проект нашел положительный отклик у ряда социально-ответственных компаний, у которых есть партнеры среди представителей сферы малого и среднего бизнеса. Курс поможет им разобраться в теме инклюзивного трудоустройства», — отметила руководитель центра реализации программ по устойчивому развитию и ESG МТС Банка Анастасия Григорьева.