МТС Банк запустил курс «Равные шансы» о трудоустройстве людей с инвалидностью

Posted Сегодня, 13:06
Published Сегодня, 13:06
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
По данным Росстата, по состоянию на 1 января 2023 года доля работающих людей с инвалидностью не превышает 14%. С целью улучшения этого показателя МТС Банк и практика «Работа-i», которая является частью проекта «Всё получится!» и имеет многолетний опыт помощи молодым специалистам с инвалидностью реализовать свое право на трудоустройство, объединили свои усилия для информирования предпринимателей о важности инклюзивного найма.
На онлайн-курсе будут затронуты такие вопросы, как «Сопровождаемое трудоустройство: зачем сотрудничать с некоммерческими организациями при инклюзивном найме», «Как сделать первые шаги в инклюзивном трудоустройстве: найти, нанять и оформить сотрудника», «Что такое ИПРА, что делать со слухами об увольнении», «Как общаться с сотрудниками в бытовых ситуациях», «Что делать в случае сложностей на рабочем месте».
К первому блоку лекций можно присоединиться в день акции #Щедрыйвторник. Лекции второго и третьего блока будут опубликованы 5 декабря. Участие является бесплатным, для этого необходимо перейти на специальный сайт курса. Доступ к курсу не ограничен, что позволяет слушать лекции в удобное время.
Курс «Равные шансы» создан при участии экспертов по сопровождаемому трудоустройству «Работа-i» специально для малого и среднего бизнеса. Партнером проекта является Комитет по развитию женского предпринимательства МГО «ОПОРА РОССИИ».
Время запуска онлайн-курса выбрано не случайно. В настоящее время ежегодный день благотворительности #ЩедрыйВторник объединяет миллионы неравнодушных людей во всем мире.
«МТС Банк поддерживает инициативу со дня ее основания в России в 2016 году. Банк ежегодно запускает социальные проекты и акции, чтобы привлечь внимание к благотворительности среди своих клиентов, партнеров, сотрудников, пользователей социальных сетей и широкой общественности. Онлайн-курс позволит присоединиться к благотворительному проекту „Равные шансы“ из любой точки мира. Приятно, что наш проект нашел положительный отклик у ряда социально-ответственных компаний, у которых есть партнеры среди представителей сферы малого и среднего бизнеса. Курс поможет им разобраться в теме инклюзивного трудоустройства», — отметила руководитель центра реализации программ по устойчивому развитию и ESG МТС Банка Анастасия Григорьева.
МТС Банк ежегодно поддерживает мероприятия по развитию инклюзивного найма в России. В текущем году в рамках регионального онлайн-марафона менторы из МТС Банка провели цикл лекций и практических мастер-классов по социальной и профессиональной адаптации людей с инвалидностью, возможностях построения карьеры в индустрии финтеха, а также финансовой грамотности.
Пройти бесплатный курс «Равные шансы» и получить ответы на важные вопросы о трудоустройстве людей с инвалидностью можно по ссылке.