«Наше дешевле»: тренер рассказал, как не нарваться на подделку спортпита в Ростове

Posted Сегодня, 17:51
Published Сегодня, 17:51
Modified Сегодня, 17:53
Updated Сегодня, 17:53
По словам фитнес-инструктора, продукция спортивного питания в Ростове подорожала лишь незначительно. На рынке появилось много российских производителей. В сравнении с некогда присутствующими зарубежными брендами, цена на российскую продукцию установлена в пределах допустимого.
«Естественно, что качество спортивных добавок несколько снизилось. Но в целом, они работают весьма неплохо», — отмечает Георгий Гиголаев.
Ростовчане обращают внимание на то, что стоимость спортивного питания в специализированных магазинах всегда обходится дороже, чем на маркетплейсах.
Однако в данном случае эксперт рекомендует не экономить. По его словам, приобретать спортивные добавки следует исключительно в специализированных магазинах.
«Да, это будет дороже, но и приобретенный продукт однозначно будет соответствовать качеству без всяких сомнений», — разъясняет фитнес-тренер.
Приверженность простых ростовчан к зарубежным брендам спортивного питания, которые прежде приходилось покупать через третьи страны, по словам собеседника, постепенно сошла на нет.
«Сейчас ассортимент российских спортивных добавок в Ростове широк, поэтому нет никакого смысла переплачивать за сложную доставку», — разъясняет фитнес-инструктор.