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Published Сегодня, 17:51

Modified Сегодня, 17:53

Updated Сегодня, 17:53

Эксперт рассказал, где покупать спортпит в Ростове, чтобы не нарваться на подделку

«Наше дешевле»: тренер рассказал, как не нарваться на подделку спортпита в Ростове

28 ноября 2023, 17:51
Фото: Midjourney
Эксперт рассказал, где покупать спортпит в Ростове, чтобы не нарваться на подделку

Тренер Гиголаев рассказал, как не нарваться на подделку спортпита в Ростове

Компоненты спортивного питания серьезно подорожали. Однако на рынке спортпита появилось много недорогих российских аналогов. Покупать такую продукцию ростовчанам лучше всего в магазинах спортивного питания, сообщил RostovGazeta фитнес-тренер Георгий Гиголаев.

По словам фитнес-инструктора, продукция спортивного питания в Ростове подорожала лишь незначительно. На рынке появилось много российских производителей. В сравнении с некогда присутствующими зарубежными брендами, цена на российскую продукцию установлена в пределах допустимого.

«Естественно, что качество спортивных добавок несколько снизилось. Но в целом, они работают весьма неплохо», — отмечает Георгий Гиголаев.

Ростовчане обращают внимание на то, что стоимость спортивного питания в специализированных магазинах всегда обходится дороже, чем на маркетплейсах.

Однако в данном случае эксперт рекомендует не экономить. По его словам, приобретать спортивные добавки следует исключительно в специализированных магазинах.

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Приверженность простых ростовчан к зарубежным брендам спортивного питания, которые прежде приходилось покупать через третьи страны, по словам собеседника, постепенно сошла на нет.Приверженность простых ростовчан к зарубежным брендам спортивного питания, которые прежде приходилось покупать через третьи страны, по словам собеседника, постепенно сошла на нет.
Приверженность простых ростовчан к зарубежным брендам спортивного питания, которые прежде приходилось покупать через третьи страны, по словам собеседника, постепенно сошла на нет.
Фото: 1MI

«Да, это будет дороже, но и приобретенный продукт однозначно будет соответствовать качеству без всяких сомнений», — разъясняет фитнес-тренер.

Приверженность простых ростовчан к зарубежным брендам спортивного питания, которые прежде приходилось покупать через третьи страны, по словам собеседника, постепенно сошла на нет.

«Сейчас ассортимент российских спортивных добавок в Ростове широк, поэтому нет никакого смысла переплачивать за сложную доставку», — разъясняет фитнес-инструктор.

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