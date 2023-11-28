Названы вакансии для начинающих в Ростове с зарплатой от 100 тысяч рублей

Профессия стоматолога является одной из самых высокооплачиваемых в Ростове. Врачи этого профиля зарабатывают от 100 до 300 тысяч рублей в месяц. Клиники города готовы рассмотреть кандидатуру стоматолога без опыта работы, если он предоставит диплом о высшем образовании и аккредитацию. От медика требуют быть ответственным, пунктуальным и доброжелательным. Также стоматолог должен уметь работать по универсальному профилю.