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Posted Сегодня, 13:05

Published Сегодня, 13:05

Modified Сегодня, 13:07

Updated Сегодня, 13:07

Названы вакансии в Ростове с шестизначной оплатой для новичков

Названы вакансии для начинающих в Ростове с зарплатой от 100 тысяч рублей

28 ноября 2023, 13:05
Фото: Midjourney
Названы вакансии в Ростове с шестизначной оплатой для новичков
В Ростове зарплату от 100 тысяч рублей, как правило, предлагают специалистам со стажем и профильным образованием. Однако рассчитывать на высокий доход могут и соискатели без опыта, рассказали корреспонденту RostovGazeta аналитики «Авито Работа».

Агент по недвижимости

В Ростове одной из самых высокооплачиваемых вакансий является менеджер по продаже недвижимости. Такие специалисты могут рассчитывать на доход от 150 тысяч рублей в месяц. Причем на должность риэлтора берут и без опыта. Некоторые компании готовы обучить соискателя продаже недвижимости. Как правило, новичкам назначают опытного наставника, а также предоставляют необходимую информационную и рекламную поддержку, базы объектов и клиентов.

Автомеханик

Готовы заняться обучением неопытного соискателя и в автосервисах Ростова. Автомеханики-автослесари получают зарплату от 80 тысяч рублей в месяц. Также среди плюсов вакансии называют возможность привезти на обслуживание и ремонт собственное авто. От кандидата требуют хотя бы минимальных знаний устройства автомобиля и навыки работы с инструментами.

Автомеханики-автослесари получают зарплату от 80 тысяч рублей в месяц. Автомеханики-автослесари получают зарплату от 80 тысяч рублей в месяц.
Автомеханики-автослесари получают зарплату от 80 тысяч рублей в месяц.
Фото: 1MI
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Менеджер по продажам

Менеджеры по продаже автомобилей в Ростове зарабатывают от 100 до 200 тысяч рублей в месяц. Компания предпочитают кандидатов с опытом работы, однако готовы и рассмотреть соискателя-новичка, если тот разбирается в тенденциях авторынка и обладает отличными коммуникационными навыками. Работодатели готовы обучить сотрудника, а также, помимо оклада, гарантируют проценты с продаж.

Врач-стоматолог

Профессия стоматолога является одной из самых высокооплачиваемых в Ростове. Врачи этого профиля зарабатывают от 100 до 300 тысяч рублей в месяц. Клиники города готовы рассмотреть кандидатуру стоматолога без опыта работы, если он предоставит диплом о высшем образовании и аккредитацию. От медика требуют быть ответственным, пунктуальным и доброжелательным. Также стоматолог должен уметь работать по универсальному профилю.

Врачи этого профиля зарабатывают от 100 до 300 тысяч рублей в месяц. Врачи этого профиля зарабатывают от 100 до 300 тысяч рублей в месяц.
Врачи этого профиля зарабатывают от 100 до 300 тысяч рублей в месяц.
Фото: 1MI
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Крановщик

Операторы-машинисты самоходного крана в Ростове получают доход от 120 тысяч рублей. Транспортно-логистические компании готовы рассмотреть соискателя и без опыта работы по специальности. Работодатели заверяют, что помогут сотруднику получить специальные права и обучат управлению техникой.

Алина Заярная

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