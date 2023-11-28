Названы вакансии для начинающих в Ростове с зарплатой от 100 тысяч рублей

Posted Сегодня, 13:05
Published Сегодня, 13:05
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
В Ростове одной из самых высокооплачиваемых вакансий является менеджер по продаже недвижимости. Такие специалисты могут рассчитывать на доход от 150 тысяч рублей в месяц. Причем на должность риэлтора берут и без опыта. Некоторые компании готовы обучить соискателя продаже недвижимости. Как правило, новичкам назначают опытного наставника, а также предоставляют необходимую информационную и рекламную поддержку, базы объектов и клиентов.
Готовы заняться обучением неопытного соискателя и в автосервисах Ростова. Автомеханики-автослесари получают зарплату от 80 тысяч рублей в месяц. Также среди плюсов вакансии называют возможность привезти на обслуживание и ремонт собственное авто. От кандидата требуют хотя бы минимальных знаний устройства автомобиля и навыки работы с инструментами.
Менеджеры по продаже автомобилей в Ростове зарабатывают от 100 до 200 тысяч рублей в месяц. Компания предпочитают кандидатов с опытом работы, однако готовы и рассмотреть соискателя-новичка, если тот разбирается в тенденциях авторынка и обладает отличными коммуникационными навыками. Работодатели готовы обучить сотрудника, а также, помимо оклада, гарантируют проценты с продаж.
Профессия стоматолога является одной из самых высокооплачиваемых в Ростове. Врачи этого профиля зарабатывают от 100 до 300 тысяч рублей в месяц. Клиники города готовы рассмотреть кандидатуру стоматолога без опыта работы, если он предоставит диплом о высшем образовании и аккредитацию. От медика требуют быть ответственным, пунктуальным и доброжелательным. Также стоматолог должен уметь работать по универсальному профилю.
Операторы-машинисты самоходного крана в Ростове получают доход от 120 тысяч рублей. Транспортно-логистические компании готовы рассмотреть соискателя и без опыта работы по специальности. Работодатели заверяют, что помогут сотруднику получить специальные права и обучат управлению техникой.
Алина Заярная