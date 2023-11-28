rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:27

Published Сегодня, 09:27

Modified Сегодня, 09:29

Updated Сегодня, 09:29

Очевидцы из Сочи, Крыма и ЛНР рассказали об обстановке после непогоды

Очевидцы из Сочи, Крыма и ЛНР рассказали об обстановке после непогоды

28 ноября 2023, 09:27
Фото: 1MI
Жители разных регионов РФ, таких как Сочи, Крым, ЛНР и другие, справляются с последствиями шторма, который привел к разрушению пляжей, повалению деревьев, проблемам с электроснабжением и жилыми домами.

Ураган со штормом, который обрушился на несколько регионов России, причинил много проблем. Жители различных районов оказались без электричества, деревья были повалены ветром, а прибрежные города страдали от разрушительных волн.

Теперь непогода позади, и начинается устранение ее последствий. Местные жители рассказали интернет-изданию «Подмосковье сегодня» о текущей ситуации в пострадавших районах.

В Крыму восстановление электроснабжения началось сразу после окончания шторма. На улицах появились коммунальщики, которые до сих пор занимаются уборкой сломанных веток и мусора.

«Все уже хорошо. Электричество включили, дети защищены от холода. Большое спасибо ребятам за их работу. Они успели исправить поломки к вечеру, и свет вернулся во многие районы», — рассказала Анна М., жительница Севастополя.

В Краснодарском крае множество домов у моря оказались разрушены. Также пострадала железная дорога Лазаревская — Туапсе. Деревья упали на нескольких участках, а в одном районе она была размыта волнами.

«Проблемы с электричеством были только в одном районе, в других уже все восстановлено. Деревья также падали на дороги и повредили несколько машин, но теперь можно свободно ездить. Однако пляжи сильно пострадали, и пока им ничего не делают. Дома в прибрежных районах выглядят плачевно», — сообщил Михаил М., житель Сочи.

Даже новые территории не избежали стихийного бедствия. Луганская Народная Республика временно осталась без электричества, мобильной связи и интернета, но благодаря коммунальным службам все было восстановлено достаточно быстро.

«С утра электричество пропало во многих районах, но через несколько часов, несмотря на продолжающийся ураган, свет начал возвращаться в дома. В отдельных поселках пришлось подождать до вечера. Сейчас погода хорошая, светит солнце, и о произошедшем напоминают только поваленные деревья. Одно из них упало на газовую трубу в пгт Комсомольский, но уже специалисты занимаются этим», — поделилась Юлия С., жительница города Свердловск.

Подпишитесь
Застройщики в Ростове-на-Дону подняли цены на квартиры. Рассказываем, почему
Сегодня, 09:22
Стало известно, когда донские власти примут решение о выплатах после урагана
Сегодня, 09:12
Сбитый в Ростовской области беспилотник мог лететь на химзавод
Сегодня, 08:54
Стало известно, сколько продлятся дожди в Ростовской области
Сегодня, 04:57
Из кармана горожан: урбанист пояснил, кто пострадает от подорожания проезда в Ростове
Вчера, 19:53
Дешевле не станет: все о росте тарифов ЖКХ в 2024 году в Ростовской области
Сегодня, 04:43