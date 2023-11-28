Очевидцы из Сочи, Крыма и ЛНР рассказали об обстановке после непогоды

«Проблемы с электричеством были только в одном районе, в других уже все восстановлено. Деревья также падали на дороги и повредили несколько машин, но теперь можно свободно ездить. Однако пляжи сильно пострадали, и пока им ничего не делают. Дома в прибрежных районах выглядят плачевно», — сообщил Михаил М., житель Сочи.