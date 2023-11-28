Очевидцы из Сочи, Крыма и ЛНР рассказали об обстановке после непогоды

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
Ураган со штормом, который обрушился на несколько регионов России, причинил много проблем. Жители различных районов оказались без электричества, деревья были повалены ветром, а прибрежные города страдали от разрушительных волн.
Теперь непогода позади, и начинается устранение ее последствий. Местные жители рассказали интернет-изданию «Подмосковье сегодня» о текущей ситуации в пострадавших районах.
В Крыму восстановление электроснабжения началось сразу после окончания шторма. На улицах появились коммунальщики, которые до сих пор занимаются уборкой сломанных веток и мусора.
«Все уже хорошо. Электричество включили, дети защищены от холода. Большое спасибо ребятам за их работу. Они успели исправить поломки к вечеру, и свет вернулся во многие районы», — рассказала Анна М., жительница Севастополя.
В Краснодарском крае множество домов у моря оказались разрушены. Также пострадала железная дорога Лазаревская — Туапсе. Деревья упали на нескольких участках, а в одном районе она была размыта волнами.
«Проблемы с электричеством были только в одном районе, в других уже все восстановлено. Деревья также падали на дороги и повредили несколько машин, но теперь можно свободно ездить. Однако пляжи сильно пострадали, и пока им ничего не делают. Дома в прибрежных районах выглядят плачевно», — сообщил Михаил М., житель Сочи.
Даже новые территории не избежали стихийного бедствия. Луганская Народная Республика временно осталась без электричества, мобильной связи и интернета, но благодаря коммунальным службам все было восстановлено достаточно быстро.
«С утра электричество пропало во многих районах, но через несколько часов, несмотря на продолжающийся ураган, свет начал возвращаться в дома. В отдельных поселках пришлось подождать до вечера. Сейчас погода хорошая, светит солнце, и о произошедшем напоминают только поваленные деревья. Одно из них упало на газовую трубу в пгт Комсомольский, но уже специалисты занимаются этим», — поделилась Юлия С., жительница города Свердловск.