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Updated Сегодня, 06:25

Около 120 детей эвакуировали в Ростовской области из-за потопа

Около 120 детей эвакуировали в Ростовской области из-за потопа после бури

28 ноября 2023, 06:22
Фото: ДПЧС по РО
Около 120 детей эвакуировали в Ростовской области из-за потопа
В Ростовской области из-за последствий непогоды пришлось эвакуировать более 500 человек, в том числе 120 детей, сообщили в правительстве региона.

Некоторые остались у родственников, другие — в пунктах временного размещения. Одного из местных жителей пришлось эвакуировать на носилках.

Всего в понедельник Система-112 приняла около 17 тысяч вызовов, по две тысячи в час. Вся информация передавалась в службы экстренного реагирования, которые работают в режиме повышенной готовности.

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Самые сложные условия оказались в Ростове-на-Дону, Азове, Таганроге и Азовском районе.

Напомним, что из-за сильного ветра вода вышла из берегов и подтопила большое количество территорий. Это также привело к массовым отключениям света.

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