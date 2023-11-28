Около 120 детей эвакуировали в Ростовской области из-за потопа после бури

Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
Modified Сегодня, 06:25
Updated Сегодня, 06:25
Некоторые остались у родственников, другие — в пунктах временного размещения. Одного из местных жителей пришлось эвакуировать на носилках.
Всего в понедельник Система-112 приняла около 17 тысяч вызовов, по две тысячи в час. Вся информация передавалась в службы экстренного реагирования, которые работают в режиме повышенной готовности.
Самые сложные условия оказались в Ростове-на-Дону, Азове, Таганроге и Азовском районе.
Напомним, что из-за сильного ветра вода вышла из берегов и подтопила большое количество территорий. Это также привело к массовым отключениям света.