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ООО «БАС» заключило соглашение о сотрудничестве с Башкортостаном

ООО «БАС» заключило соглашение о сотрудничестве с Башкортостаном

28 ноября 2023, 09:23
Фото: Министерство промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан
Гендиректор ООО «БАС» Алексей Варятченко и заместитель премьер-министра правительства — министр промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан Александр Шельдяев договорились о сотрудничестве в сфере использования беспилотных авиационных систем (БАС).

Стороны подписали соглашение в рамках XVI Международной недели бизнеса.

Стороны планируют наладить взаимовыгодную работу в сфере интеграции БАС в национальное воздушное пространство, поддерживать и воплощать в жизнь связанные с этой отраслью инициативы. По словам Алексея Варятченко, его компания готова предложить Башкортостану лучшие технологические решения для развития сферы БАС, пишет mkset.ru.

Как рассказал вице-премьер, глава минпромэнерго региона Александр Шельдяев, в республике планируется создание единого регионального оператора по оказанию услуг посредством беспилотных воздушных судов по наиболее приоритетным отраслевым направлениям: сельское и лесное хозяйство, комплексный мониторинг.

«В лице „БАС“ мы приобрели сильного федерального партнера для внедрения беспилотных технологий в регионе», — подчеркнул Александр Шельдяев.

Помимо этого, Варятченко побывал на пленарном заседании «Послезавтра глазами бизнеса», открывшем деловую программу Международной недели бизнеса. Он провел ряд встреч с директорами башкирских предприятий, ознакомился с их продукцией, рассказал о перспективах молодой, но интенсивно развивающейся отрасли беспилотных авиасистем.

Договоренности между ООО «БАС» и Башкортостаном концептуально соответствуют основной теме мероприятия — прогноз на «послезавтра».

«Многие тренды формируются уже сегодня, принимая какое-то решение сегодня, мы становимся участниками и свидетелями тех процессов, результаты которых будут данностью в мире и нашей стране в 2050 году», — подчеркнул премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров.

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