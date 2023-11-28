ООО «БАС» заключило соглашение о сотрудничестве с Башкортостаном

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:23
Updated Сегодня, 09:23
Стороны подписали соглашение в рамках XVI Международной недели бизнеса.
Стороны планируют наладить взаимовыгодную работу в сфере интеграции БАС в национальное воздушное пространство, поддерживать и воплощать в жизнь связанные с этой отраслью инициативы. По словам Алексея Варятченко, его компания готова предложить Башкортостану лучшие технологические решения для развития сферы БАС, пишет mkset.ru.
Как рассказал вице-премьер, глава минпромэнерго региона Александр Шельдяев, в республике планируется создание единого регионального оператора по оказанию услуг посредством беспилотных воздушных судов по наиболее приоритетным отраслевым направлениям: сельское и лесное хозяйство, комплексный мониторинг.
«В лице „БАС“ мы приобрели сильного федерального партнера для внедрения беспилотных технологий в регионе», — подчеркнул Александр Шельдяев.
Помимо этого, Варятченко побывал на пленарном заседании «Послезавтра глазами бизнеса», открывшем деловую программу Международной недели бизнеса. Он провел ряд встреч с директорами башкирских предприятий, ознакомился с их продукцией, рассказал о перспективах молодой, но интенсивно развивающейся отрасли беспилотных авиасистем.
Договоренности между ООО «БАС» и Башкортостаном концептуально соответствуют основной теме мероприятия — прогноз на «послезавтра».
«Многие тренды формируются уже сегодня, принимая какое-то решение сегодня, мы становимся участниками и свидетелями тех процессов, результаты которых будут данностью в мире и нашей стране в 2050 году», — подчеркнул премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров.