ООО «БАС» заключило соглашение о сотрудничестве с Башкортостаном

«Многие тренды формируются уже сегодня, принимая какое-то решение сегодня, мы становимся участниками и свидетелями тех процессов, результаты которых будут данностью в мире и нашей стране в 2050 году», — подчеркнул премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров.