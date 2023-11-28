Осужденный в Ростове за терроризм украинский режиссёр пополнил ряды бойцов ВСУ

Напомним, восемь лет назад Южный военный суд Ростова приговорил Сенцова к 20 годам колонии за создание террористического сообщества в Республике Крым, поджог офиса русской общины и отделения Единой России, однако уже через четыре года националист смог вернуться в Украину благодаря обмену и отправился на фронт.