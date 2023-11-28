Осужденный в Ростове за терроризм украинский режиссёр пополнил ряды бойцов ВСУ

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
Во вторник, 28 ноября, издание объявило, что, по их данным, украинский режиссер Олег Сенцов*[прим. редакции — включен в национальный список физических лиц, совершивших акты терроризма или экстремизма в РФ или причастных к ним] вступил в 47-ю бригаду ВСУ и проходит службу под Авдеевкой.
По словам самого режиссера, ситуация на фронте в настоящий момент оставляет желать лучшего, однако он сам продолжает службу в рядах ВСУ.
Напомним, восемь лет назад Южный военный суд Ростова приговорил Сенцова к 20 годам колонии за создание террористического сообщества в Республике Крым, поджог офиса русской общины и отделения Единой России, однако уже через четыре года националист смог вернуться в Украину благодаря обмену и отправился на фронт.