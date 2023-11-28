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Ряды бойцов ВСУ пополнил украинский режиссер, осужденный в Ростове за терроризм

Осужденный в Ростове за терроризм украинский режиссёр пополнил ряды бойцов ВСУ

28 ноября 2023, 12:15
Фото: EU/cc by 2.0/flickr.com
Ряды бойцов ВСУ пополнил украинский режиссер, осужденный в Ростове за терроризм
В ряды ВСУ вступил украинский режиссер, осужденный Южным военным судом в Ростове за создание террористической организации, об этом сообщила «Южная служба новостей».

Во вторник, 28 ноября, издание объявило, что, по их данным, украинский режиссер Олег Сенцов*[прим. редакции — включен в национальный список физических лиц, совершивших акты терроризма или экстремизма в РФ или причастных к ним] вступил в 47-ю бригаду ВСУ и проходит службу под Авдеевкой.

По словам самого режиссера, ситуация на фронте в настоящий момент оставляет желать лучшего, однако он сам продолжает службу в рядах ВСУ.

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Напомним, восемь лет назад Южный военный суд Ростова приговорил Сенцова к 20 годам колонии за создание террористического сообщества в Республике Крым, поджог офиса русской общины и отделения Единой России, однако уже через четыре года националист смог вернуться в Украину благодаря обмену и отправился на фронт.

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