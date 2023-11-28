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Posted Сегодня, 13:02

Published Сегодня, 13:02

Modified Сегодня, 13:04

Updated Сегодня, 13:04

Эксперт Фоменко рассказал, почему в новостройках Ростова простаивают квартиры

Полупустые новостройки: спрос на первичку в Ростове отстает от темпов строительства

28 ноября 2023, 13:02
Эксперт Фоменко рассказал, почему в новостройках Ростова простаивают квартиры

Эксперт Фоменко рассказал, почему новостройки в Ростове стоят полупустые

Объемы строительства нового жилья в Ростовской области выросли в разы, сообщил RostovGazeta директор агентства недвижимости Андрей Фоменко.

По информации компании «INFOLine-Аналитика», доля не распроданных квартир в России составляет 66%. Ссылаясь на слова экспертов, в июле 2023 года RostovGazeta выяснила, что в Ростовской области не распроданным остается 48% жилья в новостройках.

«Нельзя сказать, что это на самом деле так. Квартиры в новостройках не пустуют, их покупают. Однако спрос на первичное жилье несколько отстает от объемов строительства», — отмечает Андрей Фоменко.

Риелторы рассказали, что в Ростове пустуют 48% нераспроданных квартир в новостройках
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Собеседник разъясняет, что объемы строительства жилья на Дону сегодня выросли во много раз.

«До потребительского всплеска на жилье в новостройках, который возник после пандемии, рынок был более-менее сбалансированным. Сдавалось и строилось примерно одинаковое количество жилья. А сейчас строится в разы больше», — уточняет собеседник.

По словам эксперта, в Ростов со своим капиталом пришло много застройщиков из других регионов — из Краснодарского края, Ставрополья, Москвы, Санкт-Петербурга. И сейчас на рынок входит новый крупный федеральный застройщик.

Ранее RostovGazeta выясняла, почему новостройки в Ростове стоят полупустыми.

«Дома пустуют»: урбанист рассказал, почему новостройки Ростова стоят полупустые
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