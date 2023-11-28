Полупустые новостройки: спрос на первичку в Ростове отстает от темпов строительства

Posted Сегодня, 13:02
Published Сегодня, 13:02
Modified Сегодня, 13:04
Updated Сегодня, 13:04
По информации компании «INFOLine-Аналитика», доля не распроданных квартир в России составляет 66%. Ссылаясь на слова экспертов, в июле 2023 года RostovGazeta выяснила, что в Ростовской области не распроданным остается 48% жилья в новостройках.
«Нельзя сказать, что это на самом деле так. Квартиры в новостройках не пустуют, их покупают. Однако спрос на первичное жилье несколько отстает от объемов строительства», — отмечает Андрей Фоменко.
Собеседник разъясняет, что объемы строительства жилья на Дону сегодня выросли во много раз.
«До потребительского всплеска на жилье в новостройках, который возник после пандемии, рынок был более-менее сбалансированным. Сдавалось и строилось примерно одинаковое количество жилья. А сейчас строится в разы больше», — уточняет собеседник.
По словам эксперта, в Ростов со своим капиталом пришло много застройщиков из других регионов — из Краснодарского края, Ставрополья, Москвы, Санкт-Петербурга. И сейчас на рынок входит новый крупный федеральный застройщик.
Ранее RostovGazeta выясняла, почему новостройки в Ростове стоят полупустыми.