Психотерапевт рассказала как понять, что ребёнку нужна помощь

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
Modified Сегодня, 06:36
Updated Сегодня, 06:36
Каждая семья уникальна, поэтому следует исходить из собственного опыта и оценить, насколько ребенку нужна психологическая помощь и какого специалиста он требует. Возможно, в некоторых случаях помощь не потребуется вообще. Длительность работы с ребенком может варьироваться от нескольких дней до нескольких лет, в зависимости от конкретной ситуации, отметила психотерапевт.
Эксперт также уточнила, что подростков следует направить на консультацию к психологу, если они часто жалуются на головные боли, боли в животе или испытывают тошноту. Отмечаются также эмоциональные проявления, которые могут указывать на необходимость обращения к специалисту, такие как агрессия, апатия, раздражение, частая смена настроения и излишняя замкнутость. Кроме того, помощь психолога может быть необходима ребенку в случае сложной семейной обстановки, такой как эмоциональное или физическое насилие, развод, потеря близких или появление новых членов семьи, пишет ИА RuNews24.ru.
Однако не всегда стоит сразу обращаться к психологу, если симптомы только недавно начали проявляться. В некоторых случаях стоит начать с проверки уровня витаминов в организме, так как недостаток цинка, магния или витамина D может отразиться на поведении детей.
Светлана Попова также дала совет родителям, которые являются подавляющими, требовательными или слишком защищающими своих детей, а также тем, кто игнорирует их нужды, превышая границы детей. В таких случаях рекомендуется обратиться к психологу вместе со своим ребенком, даже если у ребенка нет явных признаков того, что ему требуется помощь.