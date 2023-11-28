Психотерапевт рассказала как понять, что ребёнку нужна помощь

Эксперт также уточнила, что подростков следует направить на консультацию к психологу, если они часто жалуются на головные боли, боли в животе или испытывают тошноту. Отмечаются также эмоциональные проявления, которые могут указывать на необходимость обращения к специалисту, такие как агрессия, апатия, раздражение, частая смена настроения и излишняя замкнутость. Кроме того, помощь психолога может быть необходима ребенку в случае сложной семейной обстановки, такой как эмоциональное или физическое насилие, развод, потеря близких или появление новых членов семьи, пишет ИА RuNews24.ru.