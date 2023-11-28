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Ремонтировавшая убежище в Ростове на Сельмаше фирма требует денег за унитазы и биде

Ремонтировавшая убежище в Ростове фирма требует денег за унитазы и биде

28 ноября 2023, 12:53
Фото: 1MI
Ремонтировавшая убежище в Ростове на Сельмаше фирма требует денег за унитазы и биде
Компания из Ставрополя «Карьер Пим» осталась без денег и попала в список недобросовестных поставщиков после срыва сроков сдачи убежища в Ростове, сведения об этом появились в картотеке арбитражного суда и на портале госзакупок.

В конце августа 2022 года управление по делам ГО и ЧС Ростова заказало работы по обустройству убежища на Сельмаше. Подрядчику необходимо было демонтировать старую сантехнику и установить новую, заменить трубы, осуществить поставку унитазов, раковин и биде. Общую стоимость работ оценили в 12,6 миллиона рублей.

В конце августа 2022 года управление по делам ГО и ЧС Ростова заказало работы по обустройству убежища на Сельмаше. В конце августа 2022 года управление по делам ГО и ЧС Ростова заказало работы по обустройству убежища на Сельмаше.
В конце августа 2022 года управление по делам ГО и ЧС Ростова заказало работы по обустройству убежища на Сельмаше.
Фото: Иллюстрация / 35.mchs.gov.ru

Победителем конкурса стала компания ООО «Карьер Пим» из Ставрополя, которая должна была выполнить работы не позднее 21 ноября. Однако и к концу календарного 2022 года работы выполнены не были, управление расторгло контракт с подрядчиком в одностороннем порядке. Более того, сейчас на портале закупок «Карьер Пим» включили в список недобросовестных подрядчиков не менее шести раз, исключение из списка запланировано не раньше 10 июля 2025 года.

Фото: Госзакупки

Несмотря на то, что именно ООО «Карьер Пим» не выполнило условия исполнения контракта, компания обратилась в Арбитражный суд Ростовской области в попытке взыскать не только полную стоимость работ 12,6 миллиона рублей, но и пени за период с февраля по 26 июня текущего года на сумму 431,5 тысячи рублей.

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Заседание по делу запланировано на 4 декабря 2023 года.

Ранее власти объявили, что заглубленные помещения Ростова смогут вместить более 2,3 миллиона граждан.

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