Ремонтировавшая убежище в Ростове фирма требует денег за унитазы и биде

Победителем конкурса стала компания ООО «Карьер Пим» из Ставрополя, которая должна была выполнить работы не позднее 21 ноября. Однако и к концу календарного 2022 года работы выполнены не были, управление расторгло контракт с подрядчиком в одностороннем порядке. Более того, сейчас на портале закупок «Карьер Пим» включили в список недобросовестных подрядчиков не менее шести раз, исключение из списка запланировано не раньше 10 июля 2025 года.