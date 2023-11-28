Ремонтировавшая убежище в Ростове фирма требует денег за унитазы и биде

Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
Modified Сегодня, 12:55
Updated Сегодня, 12:55
В конце августа 2022 года управление по делам ГО и ЧС Ростова заказало работы по обустройству убежища на Сельмаше. Подрядчику необходимо было демонтировать старую сантехнику и установить новую, заменить трубы, осуществить поставку унитазов, раковин и биде. Общую стоимость работ оценили в 12,6 миллиона рублей.
Победителем конкурса стала компания ООО «Карьер Пим» из Ставрополя, которая должна была выполнить работы не позднее 21 ноября. Однако и к концу календарного 2022 года работы выполнены не были, управление расторгло контракт с подрядчиком в одностороннем порядке. Более того, сейчас на портале закупок «Карьер Пим» включили в список недобросовестных подрядчиков не менее шести раз, исключение из списка запланировано не раньше 10 июля 2025 года.
Несмотря на то, что именно ООО «Карьер Пим» не выполнило условия исполнения контракта, компания обратилась в Арбитражный суд Ростовской области в попытке взыскать не только полную стоимость работ 12,6 миллиона рублей, но и пени за период с февраля по 26 июня текущего года на сумму 431,5 тысячи рублей.
Заседание по делу запланировано на 4 декабря 2023 года.
Ранее власти объявили, что заглубленные помещения Ростова смогут вместить более 2,3 миллиона граждан.