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Режим ЧС в Ростовской области может продлиться до конца ноября

Режим ЧС в Ростовской области может продлиться до конца ноября

28 ноября 2023, 07:45
Фото: МЧС по РО
Режим ЧС в Ростовской области может продлиться до конца ноября
Жителей Ростовской области предупредили, что неблагоприятные погодные условия могут привести к отключению света и подтоплениям в ближайшие дни, этом сообщает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

Напомним, накануне из-за ураганного ветра почти 100 тысяч жителей Ростовской области остались без света. Позже во многих домах подачу электроэнергии восстановили. При этом некоторые домовые хозяйства до сих пор остаются подтопленными.

Сильные дожди и ураганный ветер могут вновь привести к тому, что сотни тысяч жителей региона останутся без света.

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Также в ближайшие дни прогнозируются подъемы уровня воды в водоемах до неблагоприятных отметок в Ростовской области. Это прежде всего касается населенных пунктов, которые расположены в низине.

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