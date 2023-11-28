Режим ЧС в Ростовской области может продлиться до конца ноября

Posted Сегодня, 07:45
Published Сегодня, 07:45
Modified Сегодня, 07:47
Updated Сегодня, 07:47
Напомним, накануне из-за ураганного ветра почти 100 тысяч жителей Ростовской области остались без света. Позже во многих домах подачу электроэнергии восстановили. При этом некоторые домовые хозяйства до сих пор остаются подтопленными.
Сильные дожди и ураганный ветер могут вновь привести к тому, что сотни тысяч жителей региона останутся без света.
Также в ближайшие дни прогнозируются подъемы уровня воды в водоемах до неблагоприятных отметок в Ростовской области. Это прежде всего касается населенных пунктов, которые расположены в низине.