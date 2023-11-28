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Росавтодор: Укладывать асфаль можно во время моросящего дождя

28 ноября 2023, 07:40
В Российской Федерации дорожные службы не могут укладывать асфальтобетонную смесь на влажную поверхность. Однако в Росавтодоре отметили, что современные технологии позволяют обеспечить высокое качество дорожного покрытия, если укладывать его в мороз до -10 градусов.

Как пишет NEWS.ru, в Росавтодоре пояснили, что укладывать асфальт на мокрую поверхность, безусловно, нельзя. Это объясняется тем, что влага быстро охлаждает смесь и делает невозможным прочное сцепление слоев дорожного покрытия. Но последние достижения науки и техники делают допустимой укладку асфальта в слабый мороз, при этом сохраняется высокое качество покрытия. Проводить укладку асфальта можно в моросящий дождь, а также при температуре до -10 градусов.

В Росавтодоре уточнили, что если скорость ветра превышает 6 м/с, то укладка асфальтобетонной смеси в мороз недопустима. При этом можно работать с «теплыми смесями» в случае ликвидации аварийных и опасных дефектов зимой.

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