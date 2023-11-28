Росавтодор: Укладывать асфаль можно во время моросящего дождя

Как пишет NEWS.ru, в Росавтодоре пояснили, что укладывать асфальт на мокрую поверхность, безусловно, нельзя. Это объясняется тем, что влага быстро охлаждает смесь и делает невозможным прочное сцепление слоев дорожного покрытия. Но последние достижения науки и техники делают допустимой укладку асфальта в слабый мороз, при этом сохраняется высокое качество покрытия. Проводить укладку асфальта можно в моросящий дождь, а также при температуре до -10 градусов.