Росавтодор: Укладывать асфаль можно во время моросящего дождя

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
Modified Сегодня, 07:40
Updated Сегодня, 07:40
Как пишет NEWS.ru, в Росавтодоре пояснили, что укладывать асфальт на мокрую поверхность, безусловно, нельзя. Это объясняется тем, что влага быстро охлаждает смесь и делает невозможным прочное сцепление слоев дорожного покрытия. Но последние достижения науки и техники делают допустимой укладку асфальта в слабый мороз, при этом сохраняется высокое качество покрытия. Проводить укладку асфальта можно в моросящий дождь, а также при температуре до -10 градусов.
В Росавтодоре уточнили, что если скорость ветра превышает 6 м/с, то укладка асфальтобетонной смеси в мороз недопустима. При этом можно работать с «теплыми смесями» в случае ликвидации аварийных и опасных дефектов зимой.