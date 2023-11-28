Сбитый в Ростовской области беспилотник мог лететь на химзавод

Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
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Updated Сегодня, 08:56
Напомним, в понедельник, 27 ноября, губернатор рассказал, что в Каменском районе удалось сбить дрон. Но подробности тогда не раскрывались.
«Воздушную цель сбили на подлете к химическому заводу „Полимер“. Дрон был ликвидирован местной системой ПВО в нескольких километрах от предприятия», — уточнил теперь канал.
Отмечается, что сообщений о повреждениях и раненых не поступало. Официальной информации о цели беспилотника не было, она уточняется.
А в Минобороны рассказали, что целью дрона были наземный объекты на территории РФ. Эту атаку ВСУ назвали «террористической».
Кроме того, 24 и 25 ноября в Каменском районе были обнаружены еще два беспилотника самолетного типа. Один из них упал в поле, другой — застрял в ветках деревьев.