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Сбитый в Ростовской области беспилотник мог лететь на химзавод

Сбитый в Ростовской области беспилотник мог лететь на химзавод

28 ноября 2023, 08:54
Фото: mil.ru
Сбитый в Ростовской области беспилотник мог лететь на химзавод
В Ростовской области целью сбитого беспилотника мог стать химический завод в регионе, сообщает Telegram-канал «Че по Ростову».

Напомним, в понедельник, 27 ноября, губернатор рассказал, что в Каменском районе удалось сбить дрон. Но подробности тогда не раскрывались.

«Воздушную цель сбили на подлете к химическому заводу „Полимер“. Дрон был ликвидирован местной системой ПВО в нескольких километрах от предприятия», — уточнил теперь канал.

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Отмечается, что сообщений о повреждениях и раненых не поступало. Официальной информации о цели беспилотника не было, она уточняется.

А в Минобороны рассказали, что целью дрона были наземный объекты на территории РФ. Эту атаку ВСУ назвали «террористической».

Кроме того, 24 и 25 ноября в Каменском районе были обнаружены еще два беспилотника самолетного типа. Один из них упал в поле, другой — застрял в ветках деревьев.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ВСУ#ПВО#Беспилотник#Каменский район#Минобороны#Telegram-канал#Террористическая атака
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