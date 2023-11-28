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Школьников Южно-Сахалинска познакомят с важными профессиями в новом формате

28 ноября 2023, 14:46
Уроки профессиональной ориентации для островных школьников теперь будут проходить в новом формате — его уже успели оценить подростки Южно-Сахалинска. Для учеников 8-11 классов организовали проект «ДЕЛО-ВЫе субботы». Молодежь региона знакомят с востребованными в регионе специальностями.

Цель инициативы «ДЕЛО-ВЫе субботы», которую разработали в АРЧК, — познакомить молодежь Сахалинской области с востребованными на островах профессиями, а также с компетенциями чемпионата «Профессионалы» через игровое общение с настоящими профессионалами своего дела. Школьники обсуждают с состоявшимися специалистами возможности дальнейшего трудоустройства и выбор будущего места обучения.

«ДЕЛО-ВЫе субботы» — создание нового, игрового формата профессиональной ориентации для школьников. Мероприятие направлено на знакомство школьников с профессиями, чтобы в дальнейшем сформировать для них этапы карьерного роста в выбранном направлении. Участникам рассказывают, какие предприятия есть на рынке труда, какой у работников уровень дохода, какие профессии наиболее востребованы в Сахалинской области», — пояснила заместитель генерального директора Агентства по развитию человеческого капитала Сахалинской области Наталья Журавлева.

Участники проекта рассказывают школьникам, какие предприятия есть на рынке труда и какой у работников уровень дохода. Профессионалы представляют молодежи основные тренды и современные разработки, видоизменение профессий. Каждая встреча заканчивается интерактивом — играми, викторинами и вручением памятных подарков. Сахалинские подростки уже узнали о специальностях добывающей промышленности, строительной отрасли, ЖКХ, сельского хозяйства, педагогики, безопасности, транспорта и логистики, дизайна, рыборазведения и рыбопереработки, а также лесного и охотничьего хозяйства.

Встречи «ДЕЛО-ВЫе субботы» проходят дважды в месяц по субботам на открытых площадках Сахалинской области. Каждое мероприятие посвящено одной или нескольким профессиям, связанным отраслью.

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