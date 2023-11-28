Шторм снова ударит по Ростовской области до конца ноября

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
Он рассказал, что могут произойти сбои в работе систем жизнеобеспечения из ветра с порывами 30 метров в секунду. Кроме того, ожидается выпадение осадков местами до 25 миллиметров.
«Сбои возможны в нескольких регионах, в том числе Ростовской области. В целом, гидрологическая обстановка соответствует сезонным изменениям», — пишет ВНИИ ГОЧС со ссылкой на слова Бедило.
Отмечается, что в донском регионе прогнозируют подъемы уровней воды до неблагоприятных отметок. Поэтому есть вероятность подтопления жилых домов и приусадебных участков.
Напомним, что в понедельник из-за сильного ветра вода вышла из берегов и подтопила территории.