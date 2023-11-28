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Published Сегодня, 11:17

Modified Сегодня, 11:19

Updated Сегодня, 11:19

Штормовой ветер снова ударит по Ростовской области в ноябре

Шторм снова ударит по Ростовской области до конца ноября

28 ноября 2023, 11:17
Фото: Midjourney
Штормовой ветер снова ударит по Ростовской области в ноябре
В Ростовской области на этой неделе может вернуться ураганный ветер, сообщил начальник ВНИИ ГОЧС Максим Бедило.

Он рассказал, что могут произойти сбои в работе систем жизнеобеспечения из ветра с порывами 30 метров в секунду. Кроме того, ожидается выпадение осадков местами до 25 миллиметров.

«Сбои возможны в нескольких регионах, в том числе Ростовской области. В целом, гидрологическая обстановка соответствует сезонным изменениям», — пишет ВНИИ ГОЧС со ссылкой на слова Бедило.

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Отмечается, что в донском регионе прогнозируют подъемы уровней воды до неблагоприятных отметок. Поэтому есть вероятность подтопления жилых домов и приусадебных участков.

Напомним, что в понедельник из-за сильного ветра вода вышла из берегов и подтопила территории.

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